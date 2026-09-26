Phát hiện thứ không ngờ trong xe tải lưu thông trên tuyến Quốc lộ 80

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang) vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải vận chuyển 900 bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại khu vực ấp Tám Thước, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang.

Theo Lao Động, trước đó, khoảng 10h45 ngày 25/9, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 80, đến khu vực ấp Tám Thước, xã Kiên Lương thì phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 68C-037.xx có dấu hiệu nghi vấn.

Xe do tài xế H.Y, sinh năm 1985, cư trú Tổ 5, khu phố Xà Xía, Phường Hà Tiên, tỉnh An Giang điều khiển. Tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Công an phát hiện xe tải vận chuyển 900 bao thuốc lá lậu. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng xe có 2 thùng giấy và 1 bọc nilon màu đen bên trong có chứa 900 bao thuốc lá ngoại nhiều nhãn hiệu.

Qua làm việc ban đầu, tài xế khai nhận mua số thuốc lá lậu trên từ một người lạ mặt tại phường Hà Tiên rồi vận chuyển về phường Rạch Giá để bán lại kiếm lời. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Kiên Lương tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Đức (Theo Bảo vệ Pháp luật, Lao Động)