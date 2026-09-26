Điều tra mở rộng vụ mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam bị can Đặng Anh Khoa.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ đầu năm 2025 đến tháng 12-2025, Tăng Hoài Linh (1991, trú phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) và Ninh Văn Tú (1994, trú phường LangBiang - Đà Lạt, Lâm Đồng), đã liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 triệu đến 9 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Sau đó, Linh và Tú bán thông tin các tài khoản này cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp các khoản tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược, với tổng số tiền giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra cũng xác định Linh hướng dẫn Đặng Anh Khoa (2006, trú xã D'Ran, Lâm Đồng) mở 23 tài khoản ngân hàng và bán thông tin tài khoản. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.

Để phục vụ việc sử dụng các tài khoản đã mua, theo kết quả điều tra, Tăng Hoài Linh còn hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng. Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 10 đến tháng 12-2025, có 10 bị hại tại tỉnh Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Đặng Anh Khoa, với tổng số tiền bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và hồ sơ chứng cứ thu thập được, ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Anh Khoa về hành vi: “Rửa tiền”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh, Ninh Văn Tú về hành vi: “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác. Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân mà còn có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác. Khi phát hiện hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, điều tra theo quy định.