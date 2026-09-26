2 nữ sinh THCS cùng rơi từ tòa nhà thương mại, cảnh sát kiểm tra điện thoại mới phát hiện những nội dung chưa được công bố

Theo thông tin từ Cảnh sát Ulsan và Sở Cứu hỏa Ulsan, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h46 ngày 22/9 tại một tòa nhà thương mại thuộc quận Buk, thành phố Ulsan.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng được điều động đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Cả 2 nữ sinh trung học cơ sở được phát hiện sau khi rơi từ tòa nhà.

Trong đó, 1 nữ sinh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim. Dù được cấp cứu, em không qua khỏi. Nữ sinh còn lại bị thương nặng và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Sở cảnh sát Ulsan. Ảnh minh họa

Qua quá trình xác minh ban đầu, cảnh sát cho biết 2 nữ sinh là bạn của nhau. Cơ quan điều tra nhận định cả 2 có thể đã cùng thực hiện hành vi tự tử, nhưng nguyên nhân và diễn biến cụ thể vẫn chưa được kết luận.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khu vực xảy ra sự việc. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh hoặc tài liệu thể hiện rõ lý do dẫn đến vụ việc.

Tuy nhiên, theo những thông tin được tiết lộ, điện thoại của 2 nữ sinh có lưu một số nội dung liên quan đến tình trạng cá nhân của các em. Chi tiết những nội dung này chưa được công bố.

Những dữ liệu trong điện thoại đang được cảnh sát phân tích để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cũng kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại tòa nhà và những khu vực lân cận.

Việc rà soát camera nhằm xác định thời điểm 2 nữ sinh xuất hiện tại khu vực, quá trình di chuyển cũng như những diễn biến xảy ra trước khi các em rơi khỏi tòa nhà.

Bên cạnh đó, cảnh sát đang lấy lời khai của gia đình và những người có liên quan. Các thông tin thu thập được sẽ được đối chiếu với dữ liệu điện thoại cùng hình ảnh camera giám sát để làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận chính thức về nguyên nhân. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm xác định hoàn cảnh và diễn biến dẫn đến sự việc khiến 1 nữ sinh tử vong, 1 nữ sinh bị thương nặng.