Người cũ Techcombank ở Eximbank

Ngày14/10/2026, Eximbank tiếp tục có những điều chỉnh đáng chú ý về nhân sự và quảntrị tại đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó bà Phạm Thị Huyền Trang đượcbầu trở lại HĐQT, nâng số lượng thành viên lên 8 người theo phương án được côngbố.

Diễn biến nàynối tiếp đợt thay đổi nhân sự hồi tháng 7, khi ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổnggiám đốc Techcombank, được bầu làm Chủ tịch HĐQT và ngân hàng bổ sung nhiềuthành viên có kinh nghiệm tại các định chế tài chính quốc tế.

Ban lãnh đạo mới của Eximbank

Những điểm giao từ Techcombank đến 1Globe

Ngày 24/7/2026, ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổng giám đốc Techcombank, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank. Sự trở lại của ông Quốc Anh tại một ngân hàng thương mại thu hút sự chú ý không chỉ bởi kinh nghiệm điều hành trước đây, mà còn bởi quãng thời gian ông hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, với dấu mốc đáng chú ý là One Globe Consulting Group (1Globe Consulting).

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Eximbank

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh gia nhập Techcombank năm 2015, ban đầu giữ vị trí Giám đốc Chiến lược và Phát triển ngân hàng, sau đó đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách vận hành trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào tháng 9/2016. Ông rời ngân hàng năm 2020, sau giai đoạn Techcombank đẩy mạnh phát triển và thực hiện IPO năm 2018.

Trước đó, ông từng làm việc tại một số tổ chức trong lĩnh vực tư vấn, đầu tư và tài chính như McKinsey, Fortress Investment Group, Wells Fargo Bank và T-Mobile US. Sau khi rời Techcombank, ông chuyển sang hoạt động tư vấn chiến lược và giữ vị trí Giám đốc điều hành 1Globe Consulting. Hồ sơ ứng cử HĐQT Eximbank công bố tháng 7/2026 cũng ghi nhận chức danh này của ông.

Đáng chú ý, ông Quốc Anh không phải trường hợp duy nhất có quá trình công tác tại Techcombank và 1Globe Consulting trước khi đảm nhiệm vị trí tại Eximbank. Hồ sơ của một số nhân sự điều hành tại ngân hàng hiện nay cũng ghi nhận những chặng đường nghề nghiệp có điểm chung tại hai tổ chức này.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc Khối Marketing Eximbank

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, hiện là Giám đốc Khối Marketing Eximbank, từng giữ chức Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank. Bà gia nhập Techcombank vào tháng 11/2014, trở thành Quyền Giám đốc Khối Tiếp thị năm 2015 và chính thức đảm nhiệm vị trí này từ tháng 6/2016. Đây cũng là giai đoạn ông Quốc Anh giữ cương vị Tổng giám đốc Techcombank.

Trước khi làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, bà Vân Anh từng công tác tại Vingroup, BP Việt Nam và British American Tobacco Vietnam (BAT). Bà có bằng MBA của Đại học Westminster (Anh), bằng thạc sĩ Marketing của Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, xây dựng thương hiệu và chiến lược thị trường.

Sau Techcombank, bà chuyển sang lĩnh vực tư vấn chiến lược, được giới thiệu với vai trò Giám đốc hợp danh (Lead Partner) tại 1Globe Consulting năm 2025, trước khi gia nhập Eximbank trong năm 2026.

Một trường hợp khác là bà Lê Thị Bích Phượng, người có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bà gia nhập Eximbank từ ngày 8/6/2026, đảm nhiệm đồng thời vị trí Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân và Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp.

Trước khi gia nhập Eximbank, bà Phượng có gần 20 năm công tác tại Techcombank, từng giữ chức Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Tài chính cá nhân. Sau đó, bà đảm nhiệm vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc ABBANK, rồi gia nhập 1Globe Consulting với cương vị Lead Partner, tham gia các chương trình chuyển đổi chiến lược, phát triển lãnh đạo.

Như vậy, ông Quốc Anh, bà Vân Anh và bà Bích Phượng có những điểm chungtrong hành trình nghề nghiệp khi từng làm việc tại Techcombank và 1GlobeConsulting trước khi đảm nhiệm các vị trí tại Eximbank.

1Globe Consulting được biết đến là đơn vị tham gia tư vấn chiến lược tái cấu trúc hoạt động Eximbank và đào tạo nhân sự cấp cao trong giai đoạn cuối năm 2024 đến đầu năm 2025.

HĐQT mới quy tụ kinh nghiệm quốc tế

Một điểm đáng chú ý trong đợt kiện toàn nhân sự tại Eximbank là HĐQT mới quy tụ phần lớn các thành viên có bề dày kinh nghiệm quốc tế, từng đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các định chế tài chính và tập đoàn lớn trên thế giới.

Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Lê Quốc Anh từng giữ chức Tổng giám đốc Techcombank giai đoạn 2016–2020, có kinh nghiệm làm việc tại McKinsey, Wells Fargo và T-Mobile US. Trong khi đó, ông Chua Teck Huat Bill từng công tác tại Citibank và UOB; ông Michael Richard Harte có kinh nghiệm tại Citigroup, Barclays và Santander; bà Ooi Huey Tyng từng làm việc tại Visa, DBS và Grab Financial Group.

Bên cạnh đó, bà Richa Goswami có kinh nghiệm tại HSBC, Standard Chartered và Fidelity International, còn ông Ho Poh Wah từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại OCBC Bank.

Với sự góp mặt của các nhân sự giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, Eximbank đang đặt nền móng cho một giai đoạn quản trị mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh lợi nhuận nửa đầu năm 2026 suy giảm mạnh và áp lực kiểm soát nợ xấu vẫn hiện hữu, thách thức của HĐQT không chỉ là kiện toàn bộ máy mà còn phải chuyển hóa năng lực chuyên môn thành kết quả thực chất. Khả năng cải thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao chất lượng tài sản và thực hiện chiến lược phát triển sẽ là những thước đo quan trọng đối với bộ máy lãnh đạo mới của ngân hàng.