Giá vàng hôm nay (chiều 15-10): Đi ngang

Giá vàng miếng trong nước chiều nay

Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI cùng đi ngang ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua, niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý mua vào thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Giá vàng nhẫn trong nước chiều nay

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng đồng loạt đi ngang ở các thương hiệu, giá bán ra vàng nhẫn cao nhất ở mức 143 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu SJC và PNJ, Phú Quý cùng giao dịch ở mức 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng yên ở cả hai chiều.

Riêng vàng nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên chốt hôm qua.

*Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) niêm yết quanh ngưỡng 4.137,3 USD/ounce, tăng 30,4 USD/ounce.

Áp lực giảm xuất hiện sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,4% của tháng trước đó. Số liệu lạm phát cao hơn kỳ vọng làm dấy lên lo ngại Fed có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Đây thường là những yếu tố gây sức ép lên vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất định kỳ như các tài sản sinh lãi.

Tuy nhiên, lực mua bắt đáy đã xuất hiện sau khi giá vàng giảm sâu, giúp thị trường phục hồi đáng kể từ vùng thấp trong đêm 14-10. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn tồn tại lực cầu khi giá điều chỉnh, dù chưa đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng đã quay trở lại.

Trong ngắn hạn, diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các phát biểu tiếp theo của quan chức Fed sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch. Nếu kỳ vọng lãi suất tăng mạnh hơn, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực. Ngược lại, đồng USD hạ nhiệt hoặc lợi suất giảm có thể tạo điều kiện cho kim loại quý phục hồi.

Về dài hạn, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và những lo ngại liên quan đến nợ công vẫn là các yếu tố được thị trường quan tâm. Dù vậy, các yếu tố hỗ trợ này không loại trừ khả năng giá vàng tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn.