Ký kết hợp tác phát triển du lịch mua sắm và bảo vệ quyền lợi du khách

Sáng 15-10, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) và Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung phát triển du lịch mua sắm, mở rộng đầu ra cho hàng Việt Nam và bảo vệ quyền lợi khách du lịch.

Lễ ký kết hợp tác phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam. Ảnh: BẢO TRUNG

Sự kiện trên nhằm triển khai Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 25-9-2026 của Bộ Công thương về Đề án phát triển các mô hình outlet (trung tâm mua sắm hàng giảm giá) tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, định hướng thí điểm tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc trong giai đoạn 2026-2030.

Các mô hình được đề xuất gồm làng outlet kết hợp mua sắm và du lịch, trung tâm outlet tại đô thị hoặc vùng ven, outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BẢO TRUNG

Phát biểu tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, cho biết, mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam đến năm 2030 đón khoảng 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD. Vì vậy, ngành du lịch cần thúc đẩy mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước. Ảnh: BẢO TRUNG

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, bản ghi nhớ xác định các nội dung phối hợp quảng bá, kích cầu mua sắm, kết nối doanh nghiệp du lịch với nhà sản xuất và hệ thống phân phối. Hai bên ưu tiên hàng Việt Nam, đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề và quà tặng du lịch. Các cơ quan cũng nghiên cứu hình thành điểm giới thiệu hàng Việt tại những khu, điểm du lịch trọng điểm, xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín và thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.

Về bảo vệ khách du lịch, hai bên ký kết phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Hai cơ quan cũng định hướng kết nối thông tin phản ánh từ ứng dụng Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel với đầu mối xử lý của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ cảnh báo cơ sở kinh doanh vi phạm và hướng dẫn du khách lựa chọn địa chỉ mua sắm uy tín.