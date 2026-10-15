VN Index thủng mốc 1.700 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 15-10, VN Index giảm 6,52 điểm, tương đương 0,38%, xuống còn 1.698 điểm. Dù chỉ số mất điểm, độ rộng thị trường trên sàn HoSE tương đối cân bằng với 164 mã tăng và 153 mã giảm.

Ở nhóm cổ phiếu gây sức ép lên chỉ số, VHM đứng đầu khi lấy đi khoảng 3,5 điểm của VN Index. Theo sau là các mã BSR, GAS, STB, BVH, VIC, LPB, GVR, HDB và MSN.

Ngược lại, MBB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, mang lại khoảng 1,1 điểm cho chỉ số. Các mã VCK, CTG, VPL và VCB cũng nằm trong nhóm hỗ trợ thị trường.

Thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước, song vẫn ở mức thấp. Toàn sàn HoSE ghi nhận 676,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 14.800 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự trở lại mạnh mẽ, khiến thị trường thiếu động lực để phục hồi.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng 686 tỷ đồng trên HoSE, nâng chuỗi bán ròng lên 17 phiên liên tiếp. Trong đó, VIC và STB là hai mã bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên 100 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MBB được mua ròng hơn 100 tỷ đồng.

Việc VN Index đánh mất mốc 1.700 điểm trong bối cảnh thanh khoản còn thấp và áp lực bán ròng của khối ngoại kéo dài cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, trong khi diễn biến của các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chỉ số.