Doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng cải cách thủ tục hành chính

Theo kết quả khảo sát vừa được EuroCham công bố, có 64% doanh nghiệp tham gia đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại ở mức “tốt” hoặc “rất tốt”. Trong khi đó, 28% doanh nghiệp giữ thái độ trung lập và thận trọng, phản ánh tâm lý chờ đợi trước những biến động của nhu cầu quốc tế.

Các doanh nghiệp kỳ vọng chính sách sẽ sớm được cụ thể hóa thành những thủ tục nhanh gọn, minh bạch hơn, qua đó cải thiện khả năng dự báo và tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Tuy nhiên, niềm tin duy trì ở mức cao không đồng nghĩa môi trường kinh doanh đã hết khó khăn. Khảo sát BCI quý 3 cho thấy, trung bình mỗi doanh nghiệp phải đối mặt với 8 thách thức trong quá trình vận hành và phát triển. Đáng chú ý, hơn 93% doanh nghiệp cho biết chịu tác động từ các rào cản liên quan đến quy định, thủ tục hành chính, thuế và tài chính.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhận định, Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP quý III tăng 9,95% so với cùng kỳ, trong khi mức tăng trưởng 9 tháng đạt 9,01%, đưa nền kinh tế tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.

Theo ông Bruno Jaspaert, thách thức đặt ra là làm sao để thành quả tăng trưởng mang lại lợi ích thiết thực và lan tỏa rộng khắp nền kinh tế. Điều này đòi hỏi Việt Nam tiếp tục nâng cao tính dự báo của chính sách, củng cố khả năng chống chịu và đẩy mạnh cải cách, giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng thủ tục, tập trung nguồn lực vào đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị.