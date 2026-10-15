Chủ động khai thác dư địa thị trường HORECA

Các doanh nghiệp trao đổi bên lề hội nghị.

Ngày 15-10, tại TPHCM, đã diễn ra hội nghị kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA - Hiểu đúng để đi xa”. Hội nghị do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho biết cùng với đà tăng trưởng của ngành du lịch và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, HORECA đang trở thành kênh phân phối quan trọng, giàu tiềm năng bên cạnh bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử.

Tuy nhiên, để tham gia sâu vào kênh này, doanh nghiệp không chỉ cần sản phẩm tốt mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng đồng nhất, nguồn cung ổn định dài hạn, năng lực giao nhận và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Việc tiếp cận hệ thống khách sạn, nhà hàng và chuỗi ẩm thực cao cấp cũng là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam hoàn thiện tiêu chuẩn, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo ông Miquel Angel, chuyên gia ngành khách sạn - nhà hàng, nhà sáng lập Công ty TNHH MQL Sustainable Tourism Services, HORECA là kênh giúp doanh nghiệp Việt nâng cao vị thế và gia tăng nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Ông Miquel Angel khuyến khích doanh nghiệp chủ động kết nối trực tiếp, tham gia các phiên ghép nối kinh doanh (B2B matchmaking) để tìm kiếm đối tác, cập nhật xu hướng ngành và mở rộng cơ hội hợp tác. Quan trọng hơn, doanh nghiệp cần chuyển hóa kiến thức, giải pháp tiếp nhận tại hội nghị thành hành động cụ thể trong hoạt động vận hành và cung ứng.

Thông qua hội nghị, ITPC kỳ vọng góp phần chuẩn hóa nhận thức về HORECA hiện đại, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất, hoàn thiện tiêu chuẩn sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.