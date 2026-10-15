Viconship xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn tại Eximbank

Ngày 14/10, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) đã công bố danh sách 7 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, căn cứ thông tin do cổ đông cung cấp.

Theo Eximbank, CTCP Container Việt Nam (Viconship, HOSE: VSC) lần đầu xuất hiện trong danh sách, với 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 1,01% vốn điều lệ. Người có liên quan đến doanh nghiệp nắm giữ thêm khoảng hơn 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,07%.

Kết phiên giao dịch sáng ngày 15/10, cổ phiếu EIB đạt mức giá 16.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, lượng cổ phiếu Viconship sở hữu có giá trị tương đương khoản 310 tỷ đồng.

Bên cạnh Viconship, danh sách cổ đông được Eximbank công bố còn có 3 tổ chức khác. Trong đó, GELEX nắm hơn 186,92 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 10% vốn điều lệ, đạt tỉ lệ sở hữu cao nhất trong danh sách. Bên cạnh GELEX, 2 đơn vị còn lại bao gồm chứng khoán VIX sở hữu 90 triệu cổ phiếu, chiếm 4,83% và Vietcombank nắm gần 78,79 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,51%.

Bên cạnh đó, 3 cổ đông cá nhân bao gồm bà Nguyễn Bích Huyền, bà Lương Thị Cẩm Tú và bà Lê Thị Mai Loan lần lượt sở hữu lượng cổ phiếu tương ứng với 2,9%; 1,12% và 1,03% vốn điều lệ.

Danh sách cổ đông nắm từ 1% vốn tại Eximbank (Ảnh: Eximbank).

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 14/10, Eximbank đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc bầu Tổng giám đốc Phạm Thị Huyền Trang vào HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025–2030), đồng thời thông qua cơ cấu HĐQT gồm 8 người, trong đó có 7 thành viên độc lập.

Trước những câu hỏi được đặt ra về việc phần lớn thành viên HĐQT là người nước ngoài, Chủ tịch Nguyễn Lê Quốc Anh cho biết các thành viên có tối thiểu 25 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và nền tảng chuyên môn tài chính.

Theo ông, kinh nghiệm này giúp HĐQT nhận diện xu hướng dài hạn, những bước ngoặt thị trường và định hướng cho Ban điều hành, đồng thời củng cố hệ thống quản trị, hoàn thiện chiến lược, xây dựng văn hóa tổ chức và nâng cao khả năng thích ứng của ngân hàng.

Đại hội hôm 14/10 của Eximbank cũng quyết định bãi bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức trần 6%. Ông Quốc Anh khẳng định việc điều chỉnh được thực hiện theo quy định, không ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông.

Đồng thời, ông kỳ vọng những thay đổi này có thể tạo dư địa để ngân hàng thu hút thêm các nhà đầu tư chiến lược quốc tế lớn, có năng lực tài chính và kinh nghiệm quản trị, bên cạnh đó giúp tăng giá trị cổ phiếu.