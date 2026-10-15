Viết tiếp ước mơ về một mái ấm bình yên

Các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ). (Ảnh: Ban tổ chức)

Trước khi lễ cưới chính thức được tổ chức, sáng nay, các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ), thể hiện lòng thành kính và nguyện vọng xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Tại đây, lãnh đạo Thành phố đã trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi. Sau các nghi thức, các cặp đôi được trải nghiệm hành trình di chuyển bằng tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) đến ga Suối Tiên, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe đưa đón đến địa điểm tổ chức lễ cưới tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương.

Việc kết hợp diễu hành bằng xe đạp và trải nghiệm tuyến Metro số 1 tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong ngày cưới, góp phần lan tỏa thông điệp về lối sống văn minh, thân thiện với môi trường, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Các cặp đôi rạng rỡ trong ngày hạnh phúc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sau lễ cưới chính thức, Ban tổ chức tiếp tục triển khai chương trình “Hành trình hạnh phúc” năm 2026, dự kiến trong tháng 11/2026 với các hoạt động tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên và khu vực phường Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo. Đây là hoạt động tiếp nối nhằm tạo điều kiện để các cặp đôi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình, đồng thời có thêm những trải nghiệm ý nghĩa sau ngày cưới.

Bên cạnh các hoạt động tham quan, giao lưu, chương trình dự kiến lồng ghép các nội dung sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục con cái, giữ gìn hạnh phúc gia đình; tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế và trao học bổng cho con đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 không chỉ mang đến niềm vui cho 52 cặp đôi, mà còn thể hiện sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể thành phố trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động.

Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ trang phục cưới, trang điểm, chụp ảnh cưới, bàn tiệc và nhiều phần quà thiết thực, góp phần mang đến ngày vui trọn vẹn cho các cặp đôi.

Các cặp đôi vui vẻ đến điểm tổ chức lễ cưới. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chị Nguyễn Ngọc Trâm, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam cùng anh Cấn Duy Kiên, làm việc tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín cho biết, đối với nhiều công nhân xa quê, để có một lễ cưới trọn vẹn theo đúng nghĩa là một ước mơ không dễ thành hiện thực bởi những bộn bề, lo toan của cuộc sống và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Có những cặp đôi đã về chung sống nhiều năm, có con nhưng chưa từng có ảnh cưới, nhẫn cưới hay một bữa tiệc để nhận lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Cũng như các cặp đôi, chị Trâm bày tỏ cảm ơn các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ để người lao động có những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, lễ cưới tập thể không chỉ giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt chi phí tổ chức hôn lễ, mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và cộng đồng đối với những người còn khó khăn trong cuộc sống. Mô hình lễ cưới tập thể nhằm góp phần lan tỏa lối sống văn minh, tiết kiệm, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Trong chương trình, các cặp đôi còn được trải nghiệm hành trình di chuyển bằng tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) đến ga Suối Tiên. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đối với công nhân, người lao động, khi những lo toan về việc làm, thu nhập, nhà ở và chi phí sinh hoạt vẫn hiện hữu, một mái ấm bình yên sẽ là điểm tựa tinh thần để họ yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và hướng đến tương lai.

Bà Thái Thu Xương đánh giá cao sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ và mong muốn tinh thần nhân văn của chương trình tiếp tục được lan tỏa thông qua hoạt động chăm lo thiết thực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người lao động.

Khởi đầu từ năm 2007, Chương trình “Lễ cưới tập thể” do Thành đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố triển khai đã trở thành một hoạt động chăm lo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Qua 16 lần tổ chức, chương trình đã đồng hành, hỗ trợ 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn hiện thực hóa ước mơ về một lễ cưới trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Không chỉ là một ngày vui chung, chương trình còn là nơi hội tụ những câu chuyện đẹp về tình yêu, sự thủy chung, tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt khó của các gia đình trẻ. Mỗi cặp đôi tham gia là một câu chuyện riêng, nhưng cùng gặp nhau ở khát vọng xây dựng mái ấm bình yên, hạnh phúc và bền vững.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới; tôn vinh những giá trị tốt đẹp của hôn nhân và gia đình; góp phần xây dựng “Gia đình văn hóa, hạnh phúc”, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và nét đẹp nghĩa tình của thành phố mang tên Bác.