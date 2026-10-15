Giải ngân tốt, nhiều phường ở TP.HCM được thưởng công trình trăm tỷ đồng

Ngày 15/10, TP.HCM tổ chức Phiên họp Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND TP.HCM đã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2026.

Lãnh đạo UBND thành phố trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân đầu tư công.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 6804 ngày 14/10/2026 về việc tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Các tập thể được khen thưởng thuộc nhiều lĩnh vực, từ hoàn thiện thể chế, thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù đến giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xây dựng trường học, chăm sóc sức khỏe người dân và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Trong đó, các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua tăng tốc, khai thông thể chế và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố gồm: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công trong quý III/2026, thành phố khen thưởng UBND các phường An Lạc, Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An. Hình thức khen thưởng đối với các địa phương được thực hiện bằng các công trình cụ thể.

Theo thông tin công bố tại buổi lễ, phường An Lạc được thưởng bằng công trình trị giá 200 tỷ đồng; các phường Đông Hòa, Bình Đông và Dĩ An được thưởng bằng công trình trị giá 100 tỷ đồng mỗi địa phương.

Lãnh đạo thành phố trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong chiến dịch 150 ngày đêm, khám sức khỏe định kỳ, hoàn thành dự án trước thời hạn.

Ở lĩnh vực giải phóng mặt bằng, nhiều tập thể thuộc lực lượng công an và chính quyền địa phương được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân đầu tư công và giải phóng mặt bằng năm 2026. Mỗi đơn vị được nhận phần quà trị giá 50 triệu đồng; riêng Công an TP.HCM nhận phần quà trị giá 200 triệu đồng.

Thành phố cũng khen thưởng các tập thể có thành tích trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027, gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố cùng UBND phường Bình Hưng Hòa.

Trong công tác tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân năm 2026, các đơn vị được biểu dương gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, thành phố khen thưởng Sở Xây dựng, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố vì có thành tích xuất sắc trong việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình, dự án trước thời hạn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 9,01%, dù chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng là mức tăng trưởng tốt nhất trong hơn 10 năm qua. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,02%, thành phố cần đạt tốc độ tăng trưởng 13,23% trong quý IV, tạo áp lực lớn trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Được, TP.HCM hiện đóng góp khoảng 23-24% quy mô GDP cả nước, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Trong 9 tháng, thành phố thu hút 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tương đương khoảng 30% tổng vốn FDI của cả nước. Đáng chú ý, giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,5%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận kết quả phát triển vẫn chưa đạt kỳ vọng, đòi hỏi thành phố phải nỗ lực cao hơn trong những tháng cuối năm. Ông đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đồng thời khẳng định thành phố sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhằm huy động thêm nguồn lực cho tăng trưởng.

TP.HCM khen thưởng các phường có thành tích nổi bật bằng những công trình trăm tỷ nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm giải quyết toàn bộ các vướng mắc, trong đó phấn đấu hơn 50% số dự án sau khi được tháo gỡ có thể đi vào hoạt động, khai thác và đưa đất đai vào sử dụng thực tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cùng với quyết tâm của các sở, ngành và chính quyền địa phương, là yếu tố quan trọng để thúc đẩy đầu tư, khai thông nguồn lực và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Với việc sơ kết, khen thưởng tại hội nghị nhằm ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Qua đó, kịp thời động viên các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án và thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố.