Xã Phú Thuận tuyên dương gương phụ nữ làm kinh tế giỏi

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận tôn vinh 15 gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế. Ảnh: LAM KHUÊ

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã biểu dương, tôn vinh 15 gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế và tham gia các phong trào hội.

Đây là những cá nhân có nhiều nỗ lực trong lao động, sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực cho cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tự tin, chủ động, sáng tạo của phụ nữ trong thời kỳ mới.

Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ gắn với ngành nghề truyền thống, sản phẩm địa phương và nhu cầu thị trường.

Tiêu biểu như chị Nguyễn Thị Thảo (thôn Phú Long) với hoạt động sản xuất chất tẩy rửa; chị Phạm Thị Mỹ (thôn Hanh Tây) với nghề làm bánh thuẫn, kẹo đậu; chị Trương Thị Phương Oanh (thôn Phú Xuân) phát triển cơ sở nấm; chị Nguyễn Thị Tiết (thôn Hanh Đông) gắn bó với nghề sản xuất bánh tráng.

Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất dầu gội bưởi, nuôi ốc bươu kết hợp trồng sen, dịch vụ nấu ăn và sản xuất bánh tráng của hội viên cũng cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn sinh kế.

Nhiều ý kiến, kiến nghị được trình bày tại diễn đàn đối thoại “Lắng nghe phụ nữ nói”. Ảnh: LAM KHUÊ

Một nội dung trọng tâm của chương trình là diễn đàn đối thoại “Lắng nghe phụ nữ nói” giữa lãnh đạo UBND xã với hội viên, phụ nữ.

Tại đây, phụ nữ quan tâm các vấn đề hỗ trợ phát triển kinh tế, tiếp cận vốn vay, học nghề và giải quyết việc làm; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; chăm sóc sức khỏe phụ nữ; cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận trao quyết định công nhận hội viên danh dự. Ảnh: LAM KHUÊ

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Thuận công bố quyết định công nhận hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đối với 4 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động hội và phong trào phụ nữ. Chương trình còn trao tặng áo dài 0 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với phụ nữ khó khăn tại gian hàng “Áo dài 0 đồng”. Ảnh: LAM KHUÊ