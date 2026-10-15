VN-Index thủng mốc 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 15/10 với diễn biến giằng co và áp lực bán gia tăng về cuối phiên. Dù dòng tiền có thời điểm giúp VN-Index hồi phục lên sát ngưỡng 1.710 điểm, lực cầu không đủ mạnh để duy trì đà tăng trước sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chỉ số đại diện sàn HoSE khởi đầu phiên quanh vùng 1.700 điểm, sau đó liên tục biến động quanh tham chiếu trong buổi sáng. Đến đầu phiên chiều, VN-Index bất ngờ bật tăng, tiến sát mốc 1.710 điểm, song nhanh chóng đảo chiều khi áp lực bán gia tăng tại một số cổ phiếu trụ cột.

VN-Index lại thủng 1.700 điểm

Kết phiên, VN-Index giảm 6,52 điểm (-0,4%) xuống 1.698,35 điểm, đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm. HNX-Index giảm mạnh hơn, mất 5,87 điểm (-2,2%) xuống 259,29 điểm. Ngược chiều, UPCoM-Index tăng 0,21 điểm (+0,2%) lên 124,15 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 14.804 tỷ đồng, tăng 9% so với hôm qua. Tính chung cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch đạt gần 16.562 tỷ đồng.

Thị trường chung nghiêng nhẹ về phía tăng giá, với 360 mã tăng (gồm 27 mã tăng trần), 316 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn) và 868 mã đứng giá trên cả 3 sàn. Tuy nhiên, sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến các chỉ số chính chịu áp lực.

VN-Index chưa có dấu hiệu ngừng giảm. Ảnh: TradingView.

Rổ VN30 đóng cửa tại 1.843,71 điểm, giảm gần 9 điểm. Trong nhóm này, 13 cổ phiếu tăng giá, 16 mã giảm và một mã đứng tham chiếu.

Áp lực lớn nhất lên VN-Index đến từ VHM khi cổ phiếu Vinhomes giảm 3,4% xuống 58.900 đồng, lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số. Theo sau là BSR (-6,3%), GAS (-3,1%), STB (-2,8%), BVH (-6,1%) và VIC (-0,2%) cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, MBB (+2,8%) trở thành trụ đỡ đáng chú ý khi tăng 2,8%. Các mã VCK (+3,5%), CTG (+0,9%), VPL (+1,3%), VCB (+0,4%), FPT (+1,6%) và HCM (+3,9%) cũng góp phần hạn chế đà giảm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên thị trường. Theo dữ liệu giao dịch 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 713 tỷ đồng.

Tâm điểm bán ròng tập trung tại VIC với hơn 134 tỷ đồng, STB (-131 tỷ đồng) và TCB (-96 tỷ đồng). Ngược lại, MBB dẫn đầu chiều mua ròng với hơn 101 tỷ đồng, tiếp đến là VPB (+52 tỷ đồng), PVT (+50 tỷ đồng).

Quốc Cường Gia Lai tăng trần sau thông tin đổi CEO

Giữa bối cảnh thị trường chung suy yếu, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai bất ngờ trở thành điểm sáng khi tăng hết biên độ 6,8% lên 11.000 đồng/cổ phiếu trong phiên 15/10.

Đáng chú ý, QCG mở cửa ngay tại mức giá trần và duy trì trạng thái này trong suốt thời gian giao dịch. Giá thấp nhất, cao nhất và đóng cửa trong phiên đều ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản cổ phiếu cũng cải thiện đáng kể với gần 289.000 đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 3,2 tỷ đồng. Khối lượng khớp lệnh tăng gần 2,5 lần so với phiên liền trước.

Kết phiên, QCG vẫn ghi nhận lượng dư mua giá trần hơn 335.000 cổ phiếu, trong khi bên bán không còn lệnh chờ tại mức giá này.

Cổ phiếu QCG "hồi sinh". Ảnh: TradingView.

Đây cũng là phiên tăng trần thứ hai liên tiếp của QCG. Trước đó, trong phiên 14/10, cổ phiếu này tăng từ 9.660 đồng lên 10.300 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên giao dịch, thị giá QCG đã tăng gần 14%, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 3.026 tỷ đồng, tăng gần 369 tỷ đồng so với mức đóng cửa ngày 13/10.

Đà tăng của QCG diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố nghị quyết liên quan việc thay đổi nhân sự điều hành cấp cao.

Cụ thể, HĐQT Quốc Cường Gia Lai đã thông qua chủ trương thay đổi người đại diện theo pháp luật, dự kiến chuyển giao vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan.

HĐQT đồng thời giao Chủ tịch Lại Thế Hà thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan có thẩm quyền.

Nếu hoàn tất các thủ tục, bà Nguyễn Thị Như Loan sẽ trở lại vị trí điều hành Quốc Cường Gia Lai sau hơn 2 năm rời ghế Tổng giám đốc.

Bà Loan là nhà sáng lập và từng đảm nhiệm đồng thời vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Từ giữa năm 2022, bà chuyển giao chức Chủ tịch HĐQT cho ông Lại Thế Hà nhưng tiếp tục giữ vai trò Tổng giám đốc đến tháng 7/2024.

Sau khi bà Loan bị bắt, ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà, được bổ nhiệm thay thế để điều hành hoạt động doanh nghiệp.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, bà Loan hiện là cổ đông lớn nhất của Quốc Cường Gia Lai với gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn điều lệ.

Với thị giá 11.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần này có giá trị thị trường khoảng 1.122 tỷ đồng, tăng gần 137 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên tăng mạnh vừa qua.