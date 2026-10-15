Lộ diện 3 ngân hàng tư nhân 'soán ngôi' vốn điều lệ nhóm Big 4, lợi nhuận quý III sẽ ra sao?

Cuộc đua mở rộng quy mô vốn điều lệ trong hệ thống ngân hàng vừa ghi nhận bước ngoặt lớn khi các nhà băng tư nhân liên tục cán đích ngoạn mục. MB là cái tên đầu tiên tại Việt Nam chạm mốc lịch sử này vào cuối tháng 9 khi hoàn tất đợt chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Qua đó, MB nâng quy mô vốn từ 80.550 tỷ đồng (ghi nhận mức 92.632 tỷ đồng trước đợt chào bán) lên 100.687,5 tỷ đồng, xấp xỉ 100.688 tỷ đồng. Nhà băng này còn kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tiếp tục nâng vốn lên khoảng 102.687 tỷ đồng.

Ngay sau MB, VPBank cũng chốt đợt phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 26%, tương ứng giá trị theo mệnh giá hơn 20.660 tỷ đồng. Đợt phát hành kết thúc ngày 25/9/2026 đã đưa vốn điều lệ của VPBank từ 79.339 tỷ đồng lên tròn 100.000 tỷ đồng, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo theo Công văn số 9876/UBCK-QLCB ngày 5/10/2026 và ngân hàng công bố ngày 7/10/2026.

Tới đây, VPBank dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài để bổ sung hơn 6.243 tỷ đồng, nâng vốn lên khoảng 106.000 đến 106.244 tỷ đồng.

Đến ngày 13/10, Techcombank trở thành đại diện thứ ba nhập cuộc khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ thêm tối đa 35.731 tỷ đồng. Phương án bao gồm trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50% với quy mô 35.431 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu ESOP gần 300 tỷ đồng, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/9 và Hội đồng quản trị thông qua ngày 15/9.

Khi hoàn tất, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng hơn 50%, từ 70.860 tỷ đồng lên mức kỷ lục 106.593 tỷ đồng, tương đương gần 106.600 tỷ đồng, dẫn đầu toàn ngành. Lãnh đạo ngân hàng cho biết nguồn vốn bổ sung sẽ giúp mở rộng hoạt động, đầu tư vào công nghệ và dữ liệu, đồng thời duy trì bộ đệm vốn khi quy mô kinh doanh gia tăng.

Quy mô sau điều chỉnh của 3 nhà băng tư nhân đã vượt qua nhóm ngân hàng Big 4 có vốn nhà nước. Tính đến cuối quý II/2026, Vietcombank dẫn đầu nhóm quốc doanh với vốn điều lệ hơn 83.550 tỷ đồng (đạt khoảng 83.557 tỷ đồng). VietinBank và BIDV lần lượt đạt gần 77.669 tỷ và 72.800 tỷ đồng, xấp xỉ ngưỡng 77.700 tỷ đồng; Agribank ghi nhận mức 51.638 tỷ đồng.

Đi đôi với quy mô vốn vượt trội, cả ba ngân hàng tư nhân đều được dự báo đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số so với cùng kỳ trong quý III/2026 nhờ tín dụng bứt tốc và bộ đệm dự phòng vững vàng.

VPBank được đánh giá có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống với mức tăng tín dụng khoảng 26% và huy động tăng 29% so với đầu năm. Theo VPBankS, lợi nhuận sau thuế quý III của ngân hàng này ước đạt 8.710 tỷ đồng, tăng 18,3%. Trong khi đó, MBS dự báo lợi nhuận sau thuế của VPBank đạt 9.319 tỷ đồng, tăng từ 26,6% đến 28%. VCBS đưa ra dự báo lạc quan với lợi nhuận trước thuế quý III đạt 10.770 tỷ đồng, tăng 18% và cả năm đạt 40.812 tỷ đồng, tăng 33% nhờ sự khởi sắc từ các mảng cho vay ký quỹ, tín chấp cùng đóng góp tích cực từ hệ sinh thái công ty con như FE Credit và VPBankS.

Tại MB, động lực lợi nhuận tiếp tục đến từ tín dụng doanh nghiệp với mức tăng trưởng 19% đến 20% so với đầu năm, tiền gửi cải thiện 15% đến 16% giúp biên lãi thuần NIM đi ngang và giữ chi phí vốn bình quân ổn định. VPBankS ước tính lợi nhuận sau thuế quý III của MB đạt 7.875 tỷ đồng, tăng 35,8%. Đánh giá từ VCBS cho thấy lợi nhuận trước thuế quý III của nhà băng này có thể đạt 8.794 tỷ đồng và cả năm đạt 42.565 tỷ đồng, đều tăng 21%, song hành cùng mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 35% và NIM giữ quanh 3,9%.

Với Techcombank, ngân hàng duy trì đà tăng trưởng tín dụng cao thông qua tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm, kết hợp nguồn thu nhập ngoài lãi dồi dào từ bảo hiểm, chứng khoán và bộ đệm dự phòng dày dặn đạt 125,6% trong quý II/2026. Lợi nhuận sau thuế quý III của Techcombank được VPBankS dự báo ở mức 7.625 tỷ đồng, tăng 15,3%. MBS dự phóng lợi nhuận sau thuế quý III đạt 7.771 tỷ đồng, tăng 17,5% hoặc đạt 38.371 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 18%, khẳng định nền tảng kinh doanh vững chắc sau bước ngoặt tăng vốn điều lệ.