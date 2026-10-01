Người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Dù tuổi đã cao, nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) vẫn miệt mài lao động, phát triển kinh tế gia đình. Những mô hình hiệu quả không chỉ giúp NCT nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần phát huy vai trò, kinh nghiệm của NCT trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hiệu quả từ mô hình nuôi bồ câu khép kín

Năm 2016, nhận thấy chim bồ câu là vật nuôi dễ chăm sóc, có sức đề kháng tốt nên ông Phạm Văn Quyện (thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng) quyết định mua 10 cặp về nuôi thử nghiệm. Vừa nuôi ông vừa tìm hiểu thêm kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và nhân giống bồ câu. Sau khoảng 5 tháng nuôi, đàn bồ câu bắt đầu sinh sản. Ông lựa chọn những cặp khỏe mạnh để nhân đàn và bán chim bồ câu ra ràng để tăng thu nhập. Năm 2021, sau khi nghỉ hưu, ông Quyện tiếp tục phát triển mô hình nuôi bồ câu tại gia đình.

Ông Phạm Văn Quyện cho chim bồ câu ăn hằng ngày.

Trong quá trình nuôi, ông từng bước xây dựng mô hình theo hướng khép kín, từ lựa chọn con giống khỏe mạnh, nuôi sinh sản, tự tạo nguồn giống đến chăm sóc, phòng bệnh và tiêu thụ sản phẩm. Thay vì làm từng lồng riêng lẻ, ông bố trí 2 chuồng nuôi với tổng diện tích khoảng 18m², thiết kế giàn cho chim đậu, làm tổ và dành không gian thông thoáng để đàn chim vận động, tắm nắng. Bên cạnh bảo đảm đầy đủ thức ăn, nước uống hằng ngày, ông còn bổ sung muối ăn với lượng phù hợp để cung cấp thêm khoáng chất cho đàn chim; đồng thời thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn chim để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường. Phân chim được thu gom, ủ hoai làm phân bón hữu cơ cho ruộng, góp phần tận dụng nguồn chất thải trong chăn nuôi.

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, đàn bồ câu phát triển ổn định, sản phẩm được các thương lái ở khu vực Ninh Hòa, Vạn Ninh thu mua. Theo ông Quyện, nếu được chăm sóc tốt, mỗi cặp bồ câu có thể sinh sản khoảng 15 lứa/năm, giúp người nuôi nhanh quay vòng vốn. “Hiện nay, gia đình tôi duy trì nuôi 300 cặp bồ câu sinh sản, mỗi năm xuất bán khoảng 4.000 cặp chim thương phẩm với giá 90.000 đồng/cặp, doanh thu khoảng 360 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi thu về khoảng 140 triệu đồng/năm”, ông Quyện chia sẻ.

Bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, ông Quyện còn tích cực tham gia công tác hội tại địa phương. Với vai trò Chủ tịch Hội NCT xã, ông thường xuyên quan tâm, hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn và chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hội viên, người dân có nhu cầu.

Thu nhập ổn định với vườn cây ăn quả

Năm 2010, ông Lê Xuân Trường cùng gia đình từ tỉnh Nghệ An vào xã Khánh Vĩnh sinh sống. Ông mua 6.700m² đất ở thôn Gia Răng, xã Nam Khánh Vĩnh để đầu tư sản xuất. Sau khi tìm hiểu điều kiện đất đai, khí hậu, ông đầu tư trồng 100 gốc bưởi da xanh và xen canh một số loại cây ăn quả như: Sầu riêng, ổi, chuối, mít... Với kinh nghiệm làm lâm nghiệp trước đây, cùng việc học hỏi kỹ thuật từ các mô hình trồng bưởi của người dân địa phương, ông từng bước cải tạo đất, chăm sóc vườn cây. Sau 3 năm, vườn bưởi bắt đầu cho thu hoạch. Năm đầu tiên, ông thu được khoảng 2 tấn quả, bán với giá 65.000 đồng/kg, mang về khoảng 130 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, gia đình lãi khoảng 90 triệu đồng. Nhận thấy cây bưởi phù hợp với điều kiện đất đai và mang lại hiệu quả kinh tế, ông tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây.

Vườn bưởi mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông Lê Xuân Trường.

Để nâng cao chất lượng cây trồng, ông Trường chú trọng cải tạo đất, sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây trồng và kết hợp bổ sung kali cho bưởi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Ông tận dụng nguồn nước suối để tưới nước cho vườn cây và đầu tư hệ thống tưới tự động, máy phun thuốc để giảm bớt sức lao động. “Muốn cây cho năng suất ổn định, người trồng phải thường xuyên thăm vườn, chủ động phòng trừ sâu bệnh và chú trọng cải tạo đất”, ông Trường chia sẻ.

Hiện nay, bình quân mỗi tháng, ông Trường thu hoạch khoảng 1,5 - 2 tạ bưởi, bán với giá 20.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, cây bưởi mang lại cho gia đình khoảng 30 triệu đồng/năm. Ngoài ra, các loại cây ăn quả khác cũng góp phần giúp gia đình ông tăng thêm thu nhập.

Ở tuổi ngoài 70, ông Trường vẫn cần mẫn chăm sóc vườn cây, tìm tòi và áp dụng những phương pháp sản xuất phù hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế. Ông còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả cho những người có nhu cầu, giúp người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào sản xuất.

Ông VÕ BÌNH TÂN - Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh: Thời gian qua, nhiều NCT trên địa bàn tỉnh vẫn tích cực lao động, sản xuất, chủ động tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và sức khỏe. Trong đó, ông Phạm Văn Quyện và ông Lê Xuân Trường là những điển hình tiêu biểu. Không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, các mô hình kinh tế của NCT còn góp phần thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế trong hội viên NCT. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích hội viên phát huy kinh nghiệm, sức sáng tạo, lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp. Đồng thời, nhân rộng những cách làm hiệu quả, góp phần thúc đẩy phong trào NCT làm kinh tế, nâng cao đời sống và phát huy vai trò NCT trong gia đình, xã hội.