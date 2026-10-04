Giá vàng hôm nay (4-10): Đồng loạt giảm

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt giảm so với sáng hôm qua ở hầu hết các thương hiệu; mức giảm nhiều nhất 600.000 đồng/lượng; mức bán ra cao nhất 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật rạng sáng 4-10 như sau:

Giá vàng hôm nay (4-10): Giá vàng miếng, giá vàng nhẫn giảm ở hầu hết các thương hiệu. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật rạng sáng 4-10 như sau:

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng, giảm không đồng nhất ở các thương hiệu; mức giảm nhiều nhất 600.000 đồng/lượng; riêng vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100.000 đồng/lượng mua vào; mức niêm yết giá cao nhất là 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay niêm yết quanh ngưỡng 4.141,8 USD/ounce (tương đương 131,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Giá vàng thế giới nhìn chung giảm giá 247,2 USD/ounce, tương đương giảm 5,63% nếu tính trong vòng 30 ngày qua.

Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 12,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ảnh minh họa: kitco.com

Theo Reuters, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã ghi nhận mức tăng theo quý lớn nhất trong thế kỷ này trong quý III. Theo quan điểm truyền thống, lợi suất trái phiếu cao hơn thường là tin xấu đối với kim loại quý. Vàng không trả lãi, vì vậy khi nhà đầu tư có thể kiếm được lợi suất cao hơn bằng cách nắm giữ trái phiếu chính phủ, chi phí cơ hội của việc sở hữu vàng thỏi sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, mối quan hệ này trở nên phức tạp hơn khi lợi suất tăng lên bởi vì nhà đầu tư đang đòi hỏi mức bù đắp cao hơn để chấp nhận việc nắm giữ nợ chính phủ.

Nói cách khác, thị trường trái phiếu chính phủ có thể vẫn đang vận hành hoàn toàn bình thường, nhưng các nhà đầu tư đang yêu cầu mức giá cao hơn để bù đắp cho những rủi ro mà họ phải gánh chịu. Điều này có thể ngày càng trở nên quan trọng đối với vàng.

Vàng đã cho thấy khả năng chống chịu đáng kinh ngạc trong một môi trường mà theo những quy luật truyền thống lẽ ra phải khiến nhu cầu đối với vàng suy giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã tăng lên những mức chưa từng thấy kể từ năm 2002, chính sách tiền tệ đã thắt chặt và đồng USD đã mạnh lên. Thế nhưng vàng vẫn duy trì trên mức 4.000 USD/ounce.

Lợi suất thực ở mức 2,24% rõ ràng tạo ra một trở ngại đối với vàng. Nhưng điều đó không làm giảm vai trò của vàng với tư cách là một tài sản tiền tệ.

Vàng không có một chính phủ hay quốc gia đứng sau phát hành, không có thâm hụt tài khóa và không có nhu cầu tái cấp vốn. Vàng không phụ thuộc vào việc một chính phủ phải liên tục phát hành lượng nợ ngày càng lớn để đáp ứng các nghĩa vụ của mình.

IMF nói rõ rằng các thị trường vẫn đang vận hành một cách trật tự. Nhưng các nhà phân tích lưu ý rằng “trật tự” không đồng nghĩa với “không có rủi ro”. Câu hỏi quan trọng là: Liệu lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng lên đang phản ánh sự cạnh tranh hấp dẫn hơn đối với vàng, hay đang phản ánh mức phí rủi ro ngày càng lớn mà các nhà đầu tư yêu cầu khi nắm giữ nợ chính phủ?

Nếu ngày càng nghiêng về khả năng thứ hai, thì lợi suất cao hơn có thể không tiêu cực đối với vàng nhiều như quan điểm truyền thống. Có thể vàng chỉ cần các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của thị trường đó trong tương lai, khi các chính phủ tiếp tục phát hành ngày càng nhiều nợ với chi phí lãi suất ngày càng đắt đỏ.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,126 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,192 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,789 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,856 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,792 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,86 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 60,29 USD/ounce.