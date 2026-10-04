Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Tàu vũ trụ của Virgin Galatic. Ảnh: Virgin Galactic

Theo tờ China Daily, đây là nỗ lực trực tiếp của các đơn vị vận hành du lịch không gian thương mại phương Tây nhằm tiếp cận nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao tại Trung Quốc.

Gói dịch vụ kéo dài 6 ngày, được công bố vào giữa tháng 9, do HHtravel - công ty con của Trip.com chuyên cung cấp các tour du lịch cao cấp, thiết kế riêng - phối hợp với Virgin Galactic, công ty du lịch vũ trụ có trụ sở tại Mỹ cung cấp.

Theo lịch trình, khách hàng sẽ trải qua 3 ngày huấn luyện trước chuyến bay tại trung tâm Spaceport America, gần Las Cruces, bang New Mexico. Đến ngày thứ 5, hành khách sẽ lên tàu vũ trụ phóng từ trên không của Virgin Galactic để thực hiện chuyến bay dưới quỹ đạo kéo dài 90 phút, trải nghiệm cảm giác không trọng lực trong vài phút và chiêm ngưỡng độ cong của Trái Đất.

Mức giá trọn gói bao gồm chi phí huấn luyện trước chuyến bay, dịch vụ đưa đón mặt đất, lưu trú sang trọng tại Mỹ, trang phục du hành vũ trụ được thiết kế riêng và video kỷ niệm chuyến bay. Tuy nhiên, du khách phải tự chi trả vé máy bay khứ hồi đến Mỹ, bảo hiểm cá nhân chuyên biệt cho chuyến bay vào không gian và chi phí xin thị thực.

Thông tin về gói dịch vụ đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc, với các cuộc thảo luận xoay quanh mức chi tiêu cho những trải nghiệm cao cấp cũng như vấn đề an toàn khi bay vào không gian. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành nhấn mạnh rằng thị trường khách hàng tiềm năng hiện vẫn rất hạn chế.

Ông Wei Changren, người sáng lập nền tảng tin tức tài chính du lịch btiii.com, nhận định: “Sản phẩm này phục vụ một phân khúc khách hàng toàn cầu rất đặc thù”. Theo ông, người mua cần có sức khỏe thể chất tốt, khả năng chấp nhận rủi ro cao và nguồn tài sản thanh khoản lớn.

Li Xing, một người đam mê thể thao mạo hiểm tại Bắc Kinh, cho rằng gói dịch vụ này mang lại cơ hội trải nghiệm hiếm có cho những người không được đào tạo như phi hành gia chuyên nghiệp. Tuy nhiên, mức giá vẫn quá cao so với khả năng chi trả của phần lớn người tiêu dùng.

“Nếu đủ giàu, tôi sẽ đăng ký tham gia chuyến đi này, nhưng hiện tại nó quá đắt đỏ đối với tôi”, anh chia sẻ.

Theo ông Wei, triển vọng về du lịch không gian với mức giá phải chăng hơn có thể xuất hiện trong tương lai. Ông cho rằng Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn về công nghệ phóng tên lửa và thám hiểm không gian trong những thập kỷ gần đây.

Trước đó trong năm 2026, InterstellOr, một công ty khởi nghiệp công nghệ có trụ sở tại Bắc Kinh, chuyên nghiên cứu tàu vũ trụ có người lái thương mại, đã thông báo kế hoạch thực hiện chuyến bay vào không gian dưới quỹ đạo vào khoảng năm 2028.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn Tân Hoa, ông Chen Xu, một quản lý cấp cao tại InterstellOr, cho biết các yêu cầu đối với hành khách tham gia chuyến bay dưới quỹ đạo không khắt khe như đối với các phi hành gia được đào tạo chuyên nghiệp.

“Hành khách không được có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay rối loạn vận động, đồng thời phải có chức năng tiền đình và tuần hoàn bình thường”, ông Chen nói với Tân Hoa Xã. Ông cũng cho biết quá trình huấn luyện trước chuyến bay nhằm chuẩn bị để hành khách đủ điều kiện bay vào không gian, chứ không phải một cuộc thi mang tính loại trực tiếp.

Năm 2025, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc công bố kế hoạch hành động kéo dài 3 năm nhằm thúc đẩy sự phát triển an toàn và chất lượng cao của ngành công nghiệp vũ trụ thương mại, trong đó có các lĩnh vực như khai thác tài nguyên không gian và du lịch vũ trụ.

Virgin Galactic thực hiện chuyến bay thương mại dưới quỹ đạo đầu tiên vào ngày 29/6/2023. Công ty sau đó tiếp tục triển khai các chuyến bay thương mại dành cho khách hàng tư nhân.