Nguồn cung rau xanh khan hiếm, người tiêu dùng linh hoạt điều chỉnh chi tiêu

Các loại rau xanh được bán với giá cao hơn 2-3 lần so với cùng kỳ tháng trước.

Đứt gãy nguồn cung

Ghi nhận tại các chợ truyền thống lớn trên địa bàn phường Hạc Thành như chợ Tây Thành, chợ Điện Biên, chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương hay các chợ dân sinh tại các xã, phường trong tỉnh, không khí mua bán rau xanh những ngày qua khá ảm đạm.

Thay vì cảnh nhộn nhịp, các quầy hàng thưa thớt, hạn chế về chủng loại. Nguyên nhân chính xuất phát từ những hình thái thời tiết cực đoan và các đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua. Phần lớn diện tích trồng rau màu chuyên canh ở Hoằng Giang, Thiệu Hóa, Yên Định... bị ngập úng dài ngày. Những vựa rau chưa kịp thu hoạch bị thối rễ, trong khi diện tích mới gieo trồng lại không thể bén rễ do đất ngậm nước quá lâu.

Nông dân vùng trồng rau màu xã Thiệu Hóa gieo trồng những giống ngắn ngày để bù đắp sản lượng cung ứng cho thị trường.

Bà Lê Thị Liệu, xã Thiệu Hóa cho biết: “Đợt mưa lũ tháng 9 vừa qua khiến rau màu của chúng tôi ngập nước, mất trắng. Ngay sau khi nước rút, chúng tôi đã khẩn trương gieo trồng trở lại nhất là các loại rau ăn lá như: mồng tơi, cải... để bù đắp nguồn cung. Nhưng nhanh nhất phải đến trung tuần tháng 10 mới có rau bán”.

Tiểu thương tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, phường Hạc Thành linh hoạt lựa chọn hàng hoá để bán những ngày giá tăng.

Bà Bà Hoàng Thị Hoa, tiểu thương tại chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương, phường Hạc Thành, cho biết: "Nguồn rau xanh, đặc biệt là các loại rau gia vị những ngày qua khá khan hiếm, việc nhập hàng gặp nhiều khó khăn. Giá tăng nên chúng tôi phải cân nhắc kỹ lượng hàng nhập mỗi ngày. Nhập nhiều thì lo không bán hết, dễ tồn và hao hụt; nhưng nhập ít lại khó đáp ứng nhu cầu của khách, nhất là với những loại rau đang khan hàng”.

Theo các tiểu thương, nguồn cung sụt giảm là một trong những nguyên nhân trực tiếp đẩy giá rau xanh tăng trong thời gian qua. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích rau màu tại các vùng sản xuất như Mộc Châu, Đà Lạt bị ảnh hưởng nên lượng rau xanh nhập về Thanh Hóa bị giảm sút. Do đó, trong thời gian ngắn hạn, nguồn cung rau xanh trên địa bàn tỉnh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cả chưa thể giảm.

Giá tăng phi mã, người nội trợ "đau đầu" cân đối

Khan hiếm nguồn cung kéo theo hệ quả tất yếu là giá cả leo thang từng ngày. Khảo sát tại các siêu thị, cửa hàng, một số chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh cho thấy, hiện nay giá nhiều loại rau xanh, rau gia vị và một số mặt hàng củ, quả đều tăng so với cùng kỳ tháng trước.

Cụ thể, rau mồng tơi, rau cải có giá từ 15-20 nghìn đồng/ bó; rau muống, rau đay từ 10-15 nghìn đồng/ bó; rau ngót 15 nghìn đồng/bó; rau gia vị 5-10 nghìn đồng/bó..., tăng gấp 2-3 lần so với trước đây; cà chua, bắp cải, đậu cô ve, chanh, mướp và dưa chuột cùng tăng thêm khoảng 5 nghìn đến 10 nghìn đồng/kg.

Bà Lê Thị Hiền, phố Thành Thái, phường Hàm Rồng, cho biết: “Các loại cải ngọt, cải xanh, rau muống, rau dền trước đây có giá bình dân thì nay đều tăng mạnh, đẩy chi phí cho một bữa ăn gia đình lên đáng kể. Thay vì mỗi ngày chi vài chục nghìn đồng cho rau củ, thì nay để đủ rau xanh cho gia đình, tôi phải chi từ 50 nghìn đến 70 nghìn đồng mỗi ngày. Đi chợ thời điểm này phải căn ke, bớt lại những món rau yêu thích để chuyển sang các thực phẩm khác thay thế".

Trước áp lực chi tiêu, người tiêu dùng tại Thanh Hóa đang phải chủ động thay đổi thực đơn hàng ngày, ưu tiên lựa chọn các loại củ, quả bảo quản được dài ngày hơn hoặc tìm đến các kênh phân phối ổn định giá trong hệ thống siêu thị lớn.

Củ, quả được người nội trợ sử dụng thay thế cho các loại rau ăn lá.

Chị Đỗ Thị Liên, Chung cư AT Home, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Hiện nay, rau xanh giá đang cao hơn 1,5 đến 2 lần so với thời điểm 2-3 tuần trước đây. Do đó, để bảo đảm chi tiêu gia đình, thay vì ăn rau xanh tôi đã chuyển sang những loại củ, quả khác, như: khoai tây, bí đỏ, su su... chi phí sẽ giảm hơn lại bảo quản được lâu hơn”.

Để bình ổn giá và bảo đảm nguồn hàng rau xanh cho thị trường, các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh triển khai nhiều biện pháp. Trong đó, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang khuyến khích nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất bằng các giống rau ngắn ngày để sớm có sản phẩm cung ứng ra thị trường.

Bà con nông dân tập trung chăm sóc rau màu để sớm có sản phẩm cung ứng ra thị trường.

Trong giai đoạn này, sự chủ động điều tiết nguồn hàng từ các cơ quan chức năng, sự hỗ trợ kịp thời cho nông dân khôi phục sản xuất cùng với sự linh hoạt trong chi tiêu của mỗi gia đình sẽ là “chìa khóa” để vượt qua giai đoạn biến động thị trường.