Việt Nam lần đầu có hai trung tâm tài chính trong GFCI

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cùng góp mặt trong Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu GFCI 40. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, Trung tâm Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đạt 692 điểm, đứng thứ 67 trong tổng số 117 trung tâm được đánh giá, tăng 27 điểm và 17 bậc so với GFCI 39 được công bố vào tháng 3/2026.

Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong nhóm 15 trung tâm tài chính được dự báo sẽ gia tăng tầm quan trọng trong 2-3 năm tới. Kết quả này cho thấy vị thế của thành phố trên bản đồ tài chính quốc tế đang có những chuyển biến tích cực.

Trong khi đó, Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng lần đầu tiên được đưa vào GFCI 40 và xếp hạng 71 toàn cầu. Việc hai trung tâm tài chính của Việt Nam cùng xuất hiện trong bảng xếp hạng góp phần phản ánh sự phát triển và mở rộng của hệ thống trung tâm tài chính tại Việt Nam.

(theo TTXVN)