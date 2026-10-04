Giá vàng tuần tới: Chuyên gia và giới đầu tư dự báo khó tăng sau đợt trượt giá vừa qua

Giá vàng thế giới tuần qua đã giảm mạnh trước áp lực ban đầu từ việc tăng lợi suất trái phiếu kho bạc, đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Các áp lực này đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, và ngay cả báo cáo việc làm yếu kém hôm thứ Sáu cũng không thể tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường kim loại quý.

Kết tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức sát 4.141,8 USD/ounce, giảm tới gần 145 USD mỗi ounce.

Đà giảm của thị trường kim loại quý trong nước hạn chế hơn với vàng SJC niêm yết lần cuối trong tuần tại 140,5 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng chỉ giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng sau 1 tuần giao dịch.

Các chuyên gia và giới đầu tư dự báo giá vàng khó tăng trong tuần tới

Với diễn biến này, giá vàng trong nước đã nới rộng chênh lệch với thị trường quốc tế. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng hiện hành, giá vàng quốc tế đang tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 12 triệu đồng mỗi lượng.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia Phố Wall ngày càng thận trọng khi dự báo về thị trường vàng, trong khi các nhà đầu tư cũng dần từ bỏ tâm lý lạc quan quá mức mà họ đã duy trì kể từ cuối tháng 7.

Cụ thể, trong số 13 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 23%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 6 người khác, chiếm 46%, dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. Bốn nhà phân tích còn lại, chiếm 31% tổng số, cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng, hoặc dự đoán giá sẽ dao động đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco ghi nhận 182 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lần đầu tiên mất đi tâm lý lạc quan đa số kể từ tháng 7. Cụ thể, có 85 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 47%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 60 người khác, tương đương 33%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 37 nhà đầu tư còn lại, chiếm 20% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Những người dự đoán giá vàng tăng chủ yếu tin vào việc Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 10 tới, sau khi dữ liệu việc làm vừa qua cho thấy thị trường lao động yếu hơn dự kiến.

Tuy nhiên, đa phần các chuyên gia lại tỏ ra thất vọng khi dữ liệu này không đủ sức khiến giúp giá vàng chống đỡ lại áp lực từ thị trường chứng khoán tăng mạnh và lợi suất trái phiếu cao.