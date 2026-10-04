Thương mại hàng hóa tháng 9 xuất siêu 1,27 tỷ USD

Tháng 9, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 117,69 tỷ USD, đưa cán cân thương mại sang xuất siêu 1,27 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 ghi nhận mức xuất siêu 1,27 tỷ USD, sau chuỗi chín tháng nhập siêu liên tiếp. Kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 34,28 tỷ USD, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất siêu 14,86 tỷ USD.

Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5%. Khu vực FDI đóng góp 350,41 tỷ USD, chiếm 80,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực trong nước đạt 83,89 tỷ USD.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu xuất khẩu, với 392,79 tỷ USD, tương đương 90,4%. Có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch 9 tháng đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7%. Khu vực FDI nhập khẩu 335,55 tỷ USD, tăng 42%, trong khi khu vực trong nước nhập khẩu 118,17 tỷ USD, tăng 23,5%. Nhóm tư liệu sản xuất chiếm 94,1% tổng kim ngạch nhập khẩu, tương ứng 426,92 tỷ USD.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 140 tỷ USD. Việt Nam xuất siêu sang Liên minh châu Âu (EU) 36,06 tỷ USD và Nhật Bản 2,65 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất, với kim ngạch nhập khẩu 187,34 tỷ USD, khiến Việt Nam nhập siêu 121,48 tỷ USD. Mức nhập siêu với Hàn Quốc là 43,75 tỷ USD và ASEAN là 15,49 tỷ USD.

Đối với dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 26,1 tỷ USD, tăng 18,5%, trong khi nhập khẩu dịch vụ đạt 34,31 tỷ USD, tăng 15%. Cán cân dịch vụ vì vậy thâm hụt 8,21 tỷ USD.