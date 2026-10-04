Bà Trần Thị Chung - Tấm gương nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới

Năm 2026, bà Trần Thị Chung được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Ngôi nhà khang trang giữa khu dân cư Hoàng Tung hôm nay là thành quả của hơn 40 năm vợ chồng bà Trần Thị Chung cần cù lao động, tích góp và đầu tư sản xuất. Để có được cơ ngơi ấy là một hành trình dài, bắt đầu từ những năm tháng cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Năm 1982, bà Chung lập gia đình. Cả hai vợ chồng đều xuất thân từ gia đình thuần nông, vốn ban đầu không nhiều. Cuộc sống khi ấy chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi điều kiện sản xuất còn khó khăn. Năm 1984, với số vốn nhỏ, vợ chồng bà mua 3 con lợn giống về nuôi. Mỗi năm gia đình duy trì 2 lứa lợn. Khi xuất chuồng, mỗi con đạt khoảng 1 tạ. Lợn hơi được đổi lấy thóc, mỗi năm gia đình thu về khoảng 3 tấn thóc, giúp cuộc sống từng bước ổn định.

Trên diện tích khoảng 8.000 m² đất, gia đình bà tận dụng từng khoảng đất để trồng rau màu. Vừa chăn nuôi, vừa trồng trọt, có được đồng vốn nào, vợ chồng bà lại tiếp tục đầu tư trở lại sản xuất. Từ vài con lợn ban đầu, quy mô chăn nuôi ngày càng được mở rộng. Những luống rau nhỏ dần trở thành một phần trong mô hình sản xuất tổng hợp của gia đình. Bà Chung chia sẻ, chính những năm tháng khó khăn giúp bà hiểu rằng, muốn thoát nghèo thì không thể chỉ trông chờ vào may mắn mà phải chịu khó lao động, biết tính toán và không ngừng học hỏi.

Khi điều kiện kinh tế từng bước ổn định, gia đình bà Chung mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Năm 2017, gia đình đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại với 20 ô chuồng, hệ thống nước phục vụ chăn nuôi, quạt thông gió và kho chứa thức ăn, vật tư. Gia đình đầu tư đàn lợn nái để chủ động nguồn con giống, giảm chi phí đầu vào. Với bà Chung, kinh nghiệm truyền thống là chưa đủ. Trong quá trình sản xuất, bà chủ động tìm hiểu kiến thức trên sách báo, internet, các chương trình hướng dẫn kỹ thuật trên truyền hình và trao đổi với những người có chuyên môn. Có thời điểm dịch bệnh khiến chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, gia đình chịu thiệt hại lớn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, bà tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân, thay đổi phương pháp chăm sóc, chú trọng vệ sinh chuồng trại, nguồn nước, con giống và thức ăn.

Bà Chung chia sẻ: Làm kinh tế gia đình phải tính toán kỹ lưỡng, chọn mô hình phù hợp và hạn chế rủi ro. Đã làm thì phải tuân thủ kỹ thuật. Chăn nuôi phải phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, con giống phải khỏe, thức ăn và nguồn nước phải bảo đảm. Nhờ kiên trì, mô hình sản xuất của gia đình ngày càng ổn định. Hiện gia đình duy trì khoảng 200 con lợn thịt thương phẩm. Mỗi năm nuôi 3 lứa, tổng sản lượng khoảng 78 tấn lợn hơi. Bên cạnh chăn nuôi lợn, gia đình trồng khoảng 300 cây ổi, nuôi 500 con vịt theo phương thức gối đàn và 500 con gà đẻ dưới tán cây ăn quả. Trên diện tích khoảng 3.000 m², gia đình luân canh các loại rau màu như mướp ngọt, mướp đắng, dưa chuột. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất đạt hơn 5,7 tỷ đồng/năm.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của gia đình bà Chung là sự kết hợp giữa các hoạt động sản xuất. Phân từ chăn nuôi được tận dụng làm phân bón cho cây trồng; sản phẩm từ trồng trọt được sử dụng phù hợp trong chăn nuôi. Cách làm này vừa tận dụng nguồn lực sẵn có, vừa góp phần giảm chi phí sản xuất.

Hiện gia đình bà Chung duy trì khoảng 200 con lợn thịt thương phẩm. Mỗi năm nuôi 3 lứa, tổng sản lượng khoảng 78 tấn lợn hơi.

Không chỉ được biết đến bởi hiệu quả kinh tế, bà Chung còn được nhiều người quý trọng bởi tinh thần sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những hộ khó khăn. Từng trải qua những ngày thiếu thốn, bà hiểu những khó khăn của người nông dân khi muốn phát triển sản xuất nhưng thiếu vốn, thiếu giống hoặc chưa có kinh nghiệm. Khi kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng bà thường xuyên hỗ trợ những hộ hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư về vốn, vật tư sản xuất, con giống và kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Với những người chưa có kinh nghiệm, bà tận tình chia sẻ cách chăm sóc, phòng bệnh, lựa chọn giống và tổ chức sản xuất.

Bà Chung tâm sự: Ngày trước mình cũng khó khăn, cũng từng bắt đầu từ vài con lợn giống. Vì thế mình thấu hiểu người khác lúc khó khăn cần gì. Có thể chưa giúp được nhiều, nhưng mình có điều kiện hơn, nếu giúp được gì cho bà con trong khả năng thì mình cố gắng làm.

Bà Đoàn Lục Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Thục Phán cho biết: Bà Trần Thị Chung là một trong những hội viên tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương. Không chỉ chủ động phát triển kinh tế gia đình, bà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những hộ khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất.

Những nỗ lực trong sản xuất và đóng góp cho cộng đồng của bà Chung được ghi nhận bằng nhiều giấy khen, bằng khen của Hội Nông dân và UBND các cấp. Năm 2024, bà được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp Trung ương và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Năm 2026, bà được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.