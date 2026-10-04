MB vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng, dẫn đầu cuộc đua tăng vốn ngân hàng

Vượt mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) vừa qua đã hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, qua đó trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Đợt tăng vốn mới nhất được thực hiện thông qua việc chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về gần 8.055 tỷ đồng.

Trước đó, MB cũng đã phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỉ lệ 15%, qua đó đưa vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên 92.632 tỷ đồng.

Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của MB tăng hơn 20.137 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Ngân hàng vẫn còn phương án chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu. Nếu thực hiện đầy đủ, vốn điều lệ của nhà băng này có thể tăng lên khoảng 102.687 tỷ đồng.

Quy mô vốn điều lệ mới được hình thành trong bối cảnh MB liên tục mở rộng quy mô hoạt động. Từ mức 20 tỷ đồng khi thành lập năm 1994, vốn điều lệ của ngân hàng hiện đã vượt 100.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tài sản đến cuối tháng 6/2026 đạt 1.733.013 tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng vượt 1,25 triệu tỷ đồng.

Năm 2025, tổng tài sản MB tăng 43%, lên 1.615.764 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 1.109.895 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với năm trước. ROE đạt 21,1% và ROA đạt 2%.

Đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản tiếp tục tăng 7,3% so với cuối năm trước, đạt 1.733.013 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 1.256.084 tỷ đồng, tăng 13,2%, trong đó cho vay khách hàng đạt 1.227.554 tỷ đồng. Tổng huy động đạt 1.149.786 tỷ đồng, tăng 8,2%, còn tiền gửi khách hàng đạt 963.815 tỷ đồng.

Cùng với sự mở rộng về quy mô tài sản và tín dụng, kết quả kinh doanh của MB trong nửa đầu năm tiếp tục tăng trưởng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 20.188 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch năm 2026, MB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 2,1 triệu tỷ đồng, dư nợ tín dụng khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%. Với kết quả sau nửa đầu năm, ngân hàng đã đạt 1.733.013 tỷ đồng tổng tài sản và 1.256.084 tỷ đồng dư nợ tín dụng.

Nhiều ngân hàng bước vào "cuộc đua" tăng vốn

MB hoàn tất việc đưa vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng trong bối cảnh nhiều ngân hàng lớn khác cũng đang triển khai các phương án tăng vốn quy mô lớn.

Tại cuối quý II/2026, Vietcombank có vốn điều lệ 83.557 tỷ đồng, MB 80.550 tỷ đồng, VPBank 79.339 tỷ đồng, VietinBank 77.669 tỷ đồng, BIDV 72.800 tỷ đồng và Techcombank 70.862 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, VPBank dự kiến nâng vốn từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, trước khi tiếp tục chào bán riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu. Nếu thực hiện đầy đủ, vốn điều lệ của VPBank có thể đạt 106.244 tỷ đồng.

Techcombank cũng dự kiến nâng vốn lên 106.593 tỷ đồng sau khi phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức và gần 30 triệu cổ phiếu ESOP.

Với VietinBank, phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại có thể đưa vốn điều lệ lên trên 105.000 tỷ đồng nếu được phê duyệt và hoàn tất.

Ở nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước chi phối, BIDV đã nâng vốn điều lệ lên hơn 77.782 tỷ đồng sau khi phát hành hơn 498 triệu cổ phiếu trong tháng 8/2026 và tiếp tục triển khai phương án tăng vốn lên khoảng 99.558 tỷ đồng.

Vietcombank cũng đang xúc tiến kế hoạch nâng vốn từ 83.557 tỷ đồng lên trên 94.000 tỷ đồng.

Như vậy, MB là ngân hàng đầu tiên hoàn tất việc đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô này đang dần trở thành mục tiêu của nhiều ngân hàng lớn, với VPBank, Techcombank và VietinBank đều đã công bố các phương án hướng tới mức vốn trên 100.000 tỷ đồng.