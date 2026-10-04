TP HCM 9 tháng năm 2026: Thu ngân sách hơn 670.000 tỷ đồng, kinh tế tăng 9,06%

TP HCM tăng trưởng kinh tế 9,06% sau 9 tháng, đặt mục tiêu bứt tốc quý cuối năm. Ảnh: Mekong ASEAN

Theo báo cáo của Thống kê TP HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3/2026 tăng 9,86% so với cùng kỳ (YoY), đưa mức tăng trưởng 9 tháng đạt 9,06%. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, hai mức tăng tương ứng là 10,08% và 9,16%.

Khu vực dịch vụ tăng 9,27% trong 9 tháng, chiếm 51,8% GRDP và đóng góp 53,6% vào mức tăng trưởng của thành phố.

Vận tải, kho bãi ghi nhận mức tăng giá trị tăng thêm 14,16%, cao nhất trong nhóm ngành dịch vụ chủ yếu. Tiếp đến là thông tin và truyền thông tăng 10,28%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ tăng 9,58%; giáo dục và đào tạo tăng 9,57%.

Ở chỉ tiêu doanh thu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn TP HCM đạt 1.488.689 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa đạt 699.429 tỷ đồng, tăng 17,2% YoY.

Với các dịch vụ tiêu dùng, doanh thu lưu trú, ăn uống 9 tháng đạt 181.825 tỷ đồng, tăng 14,2%; du lịch lữ hành đạt 31.310 tỷ đồng, tăng 16,6%; dịch vụ khác đạt 576.125 tỷ đồng, tăng 9,8%. Riêng du lịch lữ hành quý 3 đạt 12.313 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại TP HCM ghi nhận doanh thu 9 tháng 481.083 tỷ đồng, tăng 24,9% YoY. Phần lớn doanh thu đến từ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ, bưu chính và chuyển phát, đạt 343.288 tỷ đồng, tăng 31,9% YoY. Doanh thu vận tải hàng hóa đạt 106.741 tỷ đồng, tăng 9,1%; vận tải hành khách đạt 31.054 tỷ đồng, tăng 15,5% YoY.

Cùng với dịch vụ, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 35,2% vào mức tăng trưởng GRDP 9 tháng tại TP HCM. Giá trị tăng thêm của khu vực này tăng 9,18%, chiếm 35,8% quy mô kinh tế thành phố. Trong đó, công nghiệp tăng 9,06%, xây dựng tăng 10,45%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng trên địa bàn tăng 10,9% so với cùng kỳ. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3%; khai khoáng tăng 9,3%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,4%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%.

Tình hình kinh tế TP HCM 9 tháng năm 2026. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Về thu chi ngân sách Nhà nước, sau 9 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 670.599 tỷ đồng, tăng 15,8% so với hồi đầu năm và bằng 82,5% dự toán. Thu nội địa đạt 491.951 tỷ đồng, tăng 19%, chiếm 73,4% tổng thu.

Trong đó, thu từ khu vực ngoài Nhà nước tăng 46,2%, đạt 150.839 tỷ đồng; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,8%, đạt 111.490 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân giảm 16,9%, còn 59.206 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương, không tính tạm ứng, đạt 187.818 tỷ đồng, tăng 50% và bằng 53,8% dự toán. Chi đầu tư phát triển đạt 106.722 tỷ đồng, tăng 105,5%; chi thường xuyên đạt 76.818 tỷ đồng, tăng 17%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng của TP HCM đạt 76,008 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 82,253 tỷ USD, tăng 12,6%. Chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu là 6,245 tỷ USD.

Về hoạt động ngân hàng, tại ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 5.741,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 0,9% so với cuối tháng 8.

Tổng dư nợ đạt 5.802 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ và tăng 1% so với tháng trước. Dư nợ ngắn hạn đạt 2.626 nghìn tỷ đồng, chiếm 45,3% tổng dư nợ.

Trong khi hoạt động kinh tế tại TP HCM tiếp tục mở rộng, mặt bằng giá cũng tăng. CPI bình quân 9 tháng cao hơn cùng kỳ 4,69%; riêng quý 3/2026 tăng 5,25%.

Trong các nhóm hàng, dịch vụ, giá giao thông bình quân 9 tháng tăng 7,53%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,89%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 5,38%. Riêng ăn uống ngoài gia đình tăng 9,60%.

Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Ngày 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và trực tuyến với các Bộ ngành, địa phương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM cho biết, 9 tháng qua, dù đối mặt nhiều thách thức, TP HCM đã đạt mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Bên cạnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được đẩy nhanh, công tác an sinh xã hội của TP HCM ghi nhận nhiều dấu ấn, nổi bật là khám sức khỏe miễn phí và lập hồ sơ theo dõi điện tử cho khoảng 5,6 triệu lượt người dân (chiếm 44% dân số). Việc Quốc hội thông qua Luật Phát triển Đô thị và HĐND Thành phố kịp thời ban hành 25 nghị quyết cụ thể hóa đã tạo xung lực thể chế mới cho đầu tư phát triển.

"Bước vào chặng nước rút 3 tháng cuối năm, TP HCM tập trung cao độ thực hiện 3 mục tiêu lớn: Tăng trưởng kinh tế hai con số, thu ngân sách đạt mốc một triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao", lãnh đạo TP HCM khẳng định.

Để thực hiện 3 mục tiêu nêu trên, TP HCM xác định GRDP quý 4 cần đạt trên 13,2%, đồng thời khẩn trương giải ngân khoảng 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư công còn lại; tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục để thúc đẩy các "siêu dự án" như cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án lấn biển Cần Giờ, cảng Cái Mép - Hạ, các tuyến Metro và dự án chống ngập giai đoạn một dự kiến vận hành trong tháng 11/2026.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, triển khai quyết liệt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2026 - 2030, tạo đà tăng trưởng vững chắc cho năm 2027 và các năm tiếp theo.