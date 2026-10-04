Giá vàng ngày 4/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng được bày bán trong nước. (Ảnh: Vietnam+)

Mỗi lượng vàng SJC giảm 5 triệu đồng/lượng trong tháng 9. Diễn biến giá vàng trong nước thời gian qua không hoàn toàn đồng nhịp với thị trường quốc tế. Ngoài giá vàng thế giới, thị trường trong nước còn chịu tác động của tỷ giá, cung - cầu và chính sách điều tiết của Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang có xu hướng nới rộng trở lại sau giai đoạn thu hẹp mạnh. Trong tháng 8, mức chênh lệch phổ biến khoảng 3 - 5 triệu đồng/lượng. Sang tháng 9, mức chênh tăng thêm khoảng 8 - 9 triệu đồng/lượng. Có thời điểm giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới trên 10 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng trong nước nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới cho thấy giá trong nước không hoàn toàn đồng nhịp với thị trường quốc tế. Chỉ cần giá vàng thế giới thay đổi không lớn, việc khoảng cách giữa hai thị trường mở rộng hoặc thu hẹp cũng có thể tạo ra mức điều chỉnh đáng kể đối với giá vàng trong nước.

Tại Việt Nam, sáng 4/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,500-143,500 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: