Hơn 3,1 triệu tỷ đồng được đầu tư trong nền kinh tế 9 tháng

Vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng 15,1%. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Thống kê, khu vực ngoài Nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.649,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 53% tổng nguồn vốn và tăng 14% so với cùng kỳ. Khu vực Nhà nước đạt 931 nghìn tỷ đồng, chiếm 30% và tăng 17,3%. Trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 529,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 17%, tăng 14,5%.

Trong khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách ước đạt 661,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Theo cấp quản lý, vốn Trung ương đạt gần 97 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch và tăng 9,1%; vốn do địa phương quản lý đạt 564,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch và tăng 20,9%.

Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 455,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5%, còn vốn ngân sách cấp xã đạt 109,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27,4%.

Dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần, đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây đối với kỳ 9 tháng.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng cũng tăng mạnh. Cả nước có 121 dự án được cấp mới với tổng vốn 1,28 tỷ USD, tăng 80,9%; 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với giá trị tăng thêm 1,49 tỷ USD, cao gấp 10,8 lần cùng kỳ. Tính chung, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần năm trước.