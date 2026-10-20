Góp những tấm lòng

Ở tuổi ngoài 70, bà Tạ Thị Hoa, trú tại phường Đông Hà vẫn giữ thói quen nhặt ve chai mang đến “Ngôi nhà xanh”. Từng là chi hội phó phụ nữ, cách đây 5 năm, bà Hoa cùng các cán bộ, hội viên ở khu phố đã chung tay xây dựng mô hình này để vừa góp sức bảo vệ môi trường, vừa hỗ trợ người yếu thế. Buổi đầu, bà gõ cửa những hộ thân quen để vận động giúp đỡ. Người phụ nữ luống tuổi cũng không ngại đến các điểm tập kết rác, nhặt từng chiếc ve chai. Bà đặt ra chỉ tiêu theo tuần, tháng và luôn cố gắng hoàn thành.

Việc làm thầm lặng của bà Tạ Thị Hoa nhanh chóng lan tỏa. Ngày có càng nhiều phụ nữ trong khu phố đồng hành với bà. Một số người còn tự giác thu gom rồi đưa đến “Ngôi nhà xanh”. Bà Hoa chia sẻ: “Giờ đây, tuy không còn làm chi hội phó nữa nhưng tôi vẫn giữ thói quen thu gom ve chai, đồng nát để xây dựng “Ngôi nhà xanh”. Tôi rất vui khi mô hình vẫn đang được các chị em duy trì, phát triển”.

Bà Tạ Thị Hoa vẫn giữ thói quen nhặt ve chai mang đến chung xây “Ngôi nhà xanh” - Ảnh: T.L

Tại phường Đông Hà, hình ảnh các cán bộ, hội viên phụ nữ tâm huyết như bà Tạ Thị Hoa ngày ngày thu gom ve chai, đồng nát để giúp người nghèo không còn xa lạ nữa. Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà Nguyễn Thị Mỹ Vinh, hiện nay, mỗi tổ dân phố trên địa bàn đều có từ 1-3 “Ngôi nhà xanh”. Đằng sau các mô hình là tấm lòng của những người bà, người mẹ, người chị. “Làm việc vì cộng đồng nhưng các cán bộ, hội viên phụ nữ đều xem như việc gia đình mình. Ai cũng toàn tâm, toàn ý”, chị Vinh cho biết.

Không chỉ ở phường Đông Hà, mô hình “Ngôi nhà xanh” đã và đang phát triển rộng khắp trong tỉnh. Tại xã Cửa Tùng, 15/15 chi hội phụ nữ đều đã xây dựng “Ngôi nhà xanh”. Thông qua mô hình, nhiều việc làm ý nghĩa đã được tổ chức như: Tặng thẻ bảo hiểm y tế, trao mô hình sinh kế cho hội viên khó khăn, đỡ đầu trẻ mồ côi...

Riêng trong tháng 9/2026, các chi hội đã trao 4 thẻ bảo hiểm y tế và 31 suất quà cho học sinh trước thềm khai giảng. “Từ sự nhiệt tâm, nhiệt tình vận động của chị em, nhiều chủ cửa hàng, quán ăn trên địa bàn cũng đã xây dựng “Ngôi nhà xanh” và dành số tiền thu được cho các hoạt động từ thiện-xã hội”, chị Nguyễn Thị Mơ, Chủ tịch Hội LHPN xã Cửa Tùng thông tin.

Nhân lên tình yêu thương

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì khoảng 1.600 “Ngôi nhà xanh”. Trong 5 năm qua, thông qua việc thu gom và bán phế liệu, các cấp hội đã gây quỹ hơn 3 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Riêng quý III/2026, chị em phụ nữ tổ chức 295 đợt thu gom, qua đó tạo nguồn quỹ 328 triệu đồng, trao tặng khoảng 1.520 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo.

Từ những “Ngôi nhà xanh”, niềm vui đã được thắp lên với nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại xã Cửa Tùng, ngôi nhà của bà Trần Thị Khiêm, ở thôn An Đức nhiều năm nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của cán bộ, hội viên phụ nữ. Bà Khiêm là vợ liệt sĩ, già cả, thường xuyên đau ốm.

Mới đây, hay tin bà bị tai nạn gãy chân, chi hội phụ nữ thôn đã trích quỹ “Ngôi nhà xanh” để đến thăm hỏi, động viên bà. “Cán bộ, hội viên phụ nữ xã, thôn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ tôi. Tình cảm của chị em làm tôi ấm lòng lắm”, bà Khiêm chia sẻ.

Nhắc đến mô hình “Ngôi nhà xanh”, bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, đây là mô hình ý nghĩa góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Dẫu ra đời chưa lâu nhưng mô hình đã khẳng định tính hiệu quả, ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

“Đằng sau mỗi “Ngôi nhà xanh” là rất nhiều tình yêu thương của cán bộ, hội viên phụ nữ. Tình cảm ấy đã được chuyển hóa thành những việc làm cụ thể, thiết thực, không chỉ giúp đời, giúp người, mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình, cũng chính là nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống”, bà Hà khẳng định.