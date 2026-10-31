Công an tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng cầu 19/8 tại xã Quý Hòa

Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tại hiện trường

Dự án do Công an tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa do Công an tỉnh vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) hỗ trợ.

Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép, dài hơn 80 m, rộng 4 m, cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 100 m.

Nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc thi công mố cầu 19/8 tại xã Quý Hòa

Công trình khởi công ngày 19/10/2026. Sau khi khởi công, nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công các hạng mục đầu tiên.

Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công đã thực hiện mở rộng tuyến đường dẫn vào hai đầu cầu, đào đắp mố cầu và chuẩn bị các điều kiện để triển khai những hạng mục tiếp theo.

Lãnh đạo Công an tỉnh xem hồ sơ thiết kế kỹ thuật cầu 19/8

Tại buổi kiểm tra, các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai dự án, trong đó tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và những điều kiện phục vụ thi công.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Quý Hòa đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất bị ảnh hưởng. Qua đó, cơ bản các hộ dân đồng thuận, thống nhất hiến đất phục vụ xây dựng công trình. UBND xã cũng đã rà soát, đề xuất 2 vị trí đổ thải; đồng thời đề xuất với ngành điện nâng công suất Trạm biến áp Vĩnh Yên nhằm bảo đảm nguồn điện phục vụ thi công.

Chính quyền xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Nhà thầu thi công đường dẫn vào cầu

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, đoàn công tác đề nghị nhà thầu lập biểu theo dõi tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện; chủ động bố trí nhân lực, máy móc, vật tư, bảo đảm các điều kiện thi công theo kế hoạch.

UBND xã Quý Hòa tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; quan tâm bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực công trường. Các đơn vị tập trung triển khai các phần việc, phấn đấu đến cuối tháng 3/2027 thông xe kỹ thuật.

Đoàn công tác làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan tại hiện trường

Dự án được triển khai nhằm giải quyết tình trạng đi lại khó khăn, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh khu vực xã Quý Hòa.

Trước đó (đầu tháng 9/2026), báo chí phản ánh tình trạng học sinh và người dân ở xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông phải sử dụng bè mảng tự chế qua sông Bắc Giang để đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngày 7/9/2026, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng giao thông tại khu vực và chỉ đạo nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong thời hạn 6 tháng.