Vinh danh các tác phẩm ảnh nghệ thuật 'Tự hào một dải biên cương'

Tối 30/10, tại Cung Quy hoạch và Hội chợ triển lãm thành phố Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp cùng Tổng cục Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam và Thành ủy Quảng Ninh tổ chức Lễ trao giải và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV năm 2026.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Quản Minh Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, ﻿Bí thư Thành ủy Quảng Ninh.

Ngoài ra buổi lễ có sự tham gia của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Qua 4 lần tổ chức, Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” ngày càng khẳng định uy tín, sức hấp dẫn và giá trị nghệ thuật, trở thành hoạt động thiết thực trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ. Quy mô Cuộc thi không ngừng mở rộng, số lượng và chất lượng tác phẩm được nâng cao, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và các tầng lớp nhân dân.

Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống văn hóa, lao động, sản xuất của nhân dân vùng biên giới; thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của đồng bào các dân tộc và hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang bền bỉ bám địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết ghi nhận sự phát triển của cuộc thi qua 4 mùa giải: Từ gần 7.000 tác phẩm của hơn 700 tác giả năm 2020 lên gần 16.000 tác phẩm của hơn 4.000 tác giả ở cả 34 tỉnh, thành phố năm nay. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức; chúc mừng 21 tác giả đoạt giải và 118 tác giả có tác phẩm được trưng bày.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là phên dậu của Tổ quốc, cửa ngõ hội nhập, không gian phát triển và nơi lưu giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bảo vệ biên cương bền vững nhất chính là giữ vững lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, gìn giữ bản sắc văn hóa và bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị lan tỏa sâu rộng giá trị các tác phẩm, đưa triển lãm lưu động về cơ sở, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, khu dân cư, sử dụng tác phẩm làm tư liệu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tiếp tục đưa văn nghệ sĩ đến với biên cương, đưa biên cương vào tác phẩm, chú trọng bồi dưỡng tác giả trẻ, tác giả người dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ; nghiên cứu cơ chế đặt hàng, hỗ trợ sáng tác về đề tài biên giới, biển, đảo, tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý.

Cùng với đó, đẩy mạnh số hóa triển lãm, phát hành sách ảnh điện tử đa ngôn ngữ, giới thiệu tác phẩm tới kiều bào, bạn bè quốc tế, góp phần phản bác các luận điệu xuyên tạc về biên giới, dân tộc, tôn giáo. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết 4 mùa giải, đổi mới tổ chức, mở rộng đối tượng tham gia, từng bước xây dựng kho tư liệu ảnh quốc gia về biên cương chất lượng cao, có bản quyền, hướng tới nâng tầm cuộc thi trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 5 giải ba và 10 giải khuyến khích. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng giải cho các tác giả cùng ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hai giải nhất thuộc về tác giả Triệu Văn Lịch với ảnh đơn “Ba Quáng - Một góc biên cương hùng vĩ” và tác giả Giang Sơn Đông với bộ ảnh “Yêu từng tấc đất biên cương”; trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai Cuộc thi.

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV, năm 2026.

Quốc Nam