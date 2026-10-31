Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần phấn đấu thành tỉnh thu nhập cao

Tối 30/10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 – 4/11/2026) và khai mạc Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 với chủ đề “Tráng ca miền gió ngàn - Tinh hoa trà Việt”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại chương trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm Thái Nguyên

Phát biểu tại buổ Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử hào hùng, có tinh thần đoàn kết bền chặt. Trong các cuộc kháng chiến, nơi đây từng là căn cứ địa che chở cho Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kế thừa truyền thống cách mạng và nền tảng vững chắc đó, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Nguyên luôn nỗ lực lao động, sáng tạo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi, toàn thể đồng bào, cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất của miền Bắc nước ta” đã trở thành động lực để địa phương phấn đấu vươn lên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng cho tỉnh dịp này là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và xa hơn là thực hiện khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045, Thái Nguyên cần phấn đấu trở thành địa phương có hệ thống hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Chương trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh cần tập trung thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn; vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cho cấp xã, nhất là tại các địa bàn vùng cao, bảo đảm người dân được giải quyết công việc thuận tiện nhất.

Cùng với đó, tỉnh cần nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trà, đồng thời quan tâm bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết, đồng bào các dân tộc ở Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu đưa tỉnh trở thành địa phương phát triển, có thu nhập cao trước năm 2045, đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết: Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng tỉnh theo phương châm “Kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, trở thành một cực tăng trưởng của khu vực, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là những mục tiêu lớn, Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội chưa từng có trong lịch sử để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Tuy nhiên, phát triển phải hướng tới con người, lấy con người làm trung tâm. Tỉnh cần xây dựng hình ảnh con người Thái Nguyên với những phẩm chất yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi vùng đất, cộng đồng dân cư và gia đình cần cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực từ công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

"Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức công bố Quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trao Quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Quyết định số 2889/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” thuộc loại hình tri thức dân gian, được ghi danh tại các địa phương gồm: Tân Cương, La Bằng, Đồng Hỷ, Vô Tranh và Đồng Phúc.

Việc ghi danh là sự ghi nhận những tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong trồng, chăm sóc, chế biến chè được cộng đồng sáng tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là niềm tự hào của người làm chè và nhân dân Thái Nguyên mà còn đặt ra trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Qua đó, địa phương có thêm cơ sở để gắn việc gìn giữ bản sắc văn hóa với phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị kinh tế của ngành chè.