Đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu, địa phương vẫn gặp khó khăn về kinh phí, nhân lực và điều kiện khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Người dân được khám phổi tại trạm y tế xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết quả rà soát đến ngày 23/10/2026, toàn tỉnh có 773.790 người thuộc diện khám sức khỏe. Trong đó, 434.148 người đã được khám, đạt 56,1%; còn 339.642 người chưa được khám. Trước khối lượng công việc còn lại khá lớn, tỉnh đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị y tế đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành chương trình trước ngày 30/11/2026.

Cùng với tổ chức khám sức khỏe, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu y tế. Đến nay, tỷ lệ sổ sức khỏe điện tử được khởi tạo thông qua tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế đạt 33% tổng dân số, tương ứng 40,51% số người đã kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. Tổng số lượt khám sức khỏe được cập nhật trên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế là 133.333 lượt.

Tại xã Văn Quan, bà Hoàng Thị Hương, người dân thôn Tú Xuyên, được khám sức khỏe miễn phí tại trạm y tế xã. Là người cao tuổi, bà thường xuyên gặp các vấn đề về ho, hen và đau xương khớp. Trong đợt khám này, bà được các bác sĩ đo huyết áp, khám họng, xét nghiệm máu, siêu âm, khám nội và ngoại khoa. Qua đó, bà có thêm điều kiện phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe để được tư vấn, điều trị kịp thời.

Người dân được khám siêu âm tại trạm y tế xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Bà Hoàng Thị Niệm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, cho biết thực tế triển khai cho thấy một số người cao tuổi dù đã có tên trong danh sách nhưng chưa đến khám. Nguyên nhân chủ yếu do tuổi cao, nhà ở xa, việc đi lại gặp khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, trạm y tế thường xuyên phối hợp với các thôn tuyên truyền, vận động người dân đến khám theo kế hoạch, góp phần phát hiện và phòng ngừa bệnh tật từ sớm.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Văn Quan, cho biết địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách các thôn để rà soát, lập danh sách đối tượng và tổ chức khám sức khỏe. Đến nay, xã đã khám được 73,4% số đối tượng thuộc diện khám. Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ. Xã cũng đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ, bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của người dân.

Bên cạnh hệ thống trạm y tế xã, các trung tâm y tế khu vực cũng tích cực phối hợp với các địa phương để thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân theo chương trình khám sức khỏe toàn dân của tỉnh Lạng Sơn.

Người dân được lấy máu xét nghiệm tại Trạm y tế xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hà Huy Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, cho biết trung tâm đã phối hợp với các xã Tri Lễ, Văn Quan và Điềm He xây dựng kế hoạch khám cụ thể. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành đợt khám thứ nhất tại xã Tri Lễ, đồng thời tiếp tục tổ chức khám tại hai xã Điềm He và Văn Quan. Trên cơ sở danh sách do các địa phương cung cấp, trung tâm chủ động chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Lạng Sơn hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe một cách công bằng, chất lượng, hiệu quả và bền vững. Tỉnh chú trọng củng cố hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, địa phương tăng cường phòng bệnh từ sớm, từ xa, chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng; cải cách cơ chế tài chính y tế, bảo đảm tính bền vững của chính sách bảo hiểm y tế và huy động các nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tháo gỡ khó khăn về kinh phí, nhân lực và điều kiện khám

Các bác sĩ đang làm thủ tục khám cho người dân tại xã Văn Quan.

Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác khám sức khỏe toàn dân tại Lạng Sơn vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như: Nhu cầu kinh phí lớn trong khi khả năng cân đối ngân sách của tỉnh còn hạn chế. Riêng nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước chi trả có khoảng 417.474 người, với tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 138,8 tỷ đồng. Đến ngày 20/9/2026, tỉnh mới bố trí được 45,6 tỷ đồng trong đợt đầu.

Một khó khăn khác là năng lực khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Hiện 100% trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh chưa đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; mới chỉ đủ điều kiện khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và dưới 18 tuổi. Trong khi đó, toàn tỉnh có 20 cơ sở y tế công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, chưa đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người dân, nhất là tại các địa bàn rộng, xã vùng đặc biệt khó khăn.

Trạm y tế xã Văn Quan tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân trong xã.

Bên cạnh đó, một số UBND xã, phường chưa thực sự quyết liệt trong tổ chức thực hiện, còn giao phó nhiệm vụ cho trạm y tế trong khi năng lực của các đơn vị này còn hạn chế. Công tác rà soát, tổng hợp số liệu tại một số địa phương chưa chính xác, ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch và tổ chức khám.

Trước những khó khăn trên, bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu các cấp, ngành tập trung hoàn thành rà soát danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe trước ngày 2/11; hoàn thành kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID trước ngày 20/11; hoàn thành khám sức khỏe cho người dân theo kế hoạch trước ngày 30/11.

Bà Đoàn Thị Hậu cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bảo đảm kinh phí, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Tỉnh Lạng Sơn phấn đấu hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân, đồng thời cập nhật dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.