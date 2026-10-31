[Video] Quy tập 141 hài cốt liệt sĩ trong đợt 2 tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng
Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, ngày 30/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 600 m³ đất.
Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định. Bước sang đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/10, các lực lượng mở rộng tìm kiếm tại Khu B, qua đó phát hiện 141 bộ hài cốt liệt sĩ đơn, trong đó có 26 bộ có di vật kèm theo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quy-tap-141-hai-cot-liet-si-trong-dot-2-tim-kiem-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post999235.html