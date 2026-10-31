Dự báo thời tiết ngày 31/10: Bắc Bộ và Trung Bộ giảm mưa, ngày nắng ráo

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng, có mưa vài nơi. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (tập trung ở phía Nam). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 30/10 đến ngày 1/11 - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng TP. Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng đêm 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Đêm 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 31/10 có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 1/11 đến ngày 9/11 - Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng đêm 1-2/11 và khoảng đêm 5-7/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa vài nơi; riêng từ khoảng chiều 2-6/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.