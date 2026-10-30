Tân Đại sứ Pháp: Bà nội của tôi là người Việt, bố tôi sinh ra tại Việt Nam

Đại sứ Le Bret cho biết, "sự hiếu khách, nhiệt tình của người Việt Nam và sự năng động" là điều ông cảm nhận được khi mới có tháng đầu tiên đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Ông chia sẻ một cảm giác gần gũi, quen thuộc ở Việt Nam có thể do trong ông có "một phần tư dòng máu Việt".

Ông nội của ông đã tới Việt Nam làm việc trong bộ máy hành chính của người Pháp và đã gặp bà nội người Việt tại đây.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret

Bố của Đại sứ sinh ra và sống những năm đầu đời ở Việt Nam, sau đó theo cha về Pháp đi học. Bà nội của Đại sứ không sang Pháp, nhưng vẫn thư từ liên lạc với gia đình, kể những câu chuyện về Việt Nam. Tuy nhiên những liên lạc đó đã không được tiếp tục duy trì theo những thăng trầm của lịch sử.

Đại sứ cho rằng, việc có gốc gác Việt Nam “có thể cũng là một đòn bẩy rất thú vị để phát triển quan hệ Pháp và Việt Nam”.

Ông hứng khởi cho biết sáng nay đọc những thông tin của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra con số dự báo về mức thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tiến thêm một bậc. "Từng là một quốc gia có điểm xuất phát khá thấp, qua quá trình Đổi mới, hiện nay Việt Nam có sự tăng trưởng hết sức mạnh mẽ. Từ lúc GDP chưa đến 30 tỷ USD đến nay con số đã tăng lên gần gấp 20 lần, hơn 500 tỷ USD - điều mà các chuyên gia gọi là sự kỳ diệu trong tăng trưởng của Việt Nam", Đại sứ bày tỏ ấn tượng.

Tận mắt chứng kiến sự phát triển của Việt Nam, ông Le Bret cho biết, cách đây 15 năm, lần đầu ông đến Việt Nam, khi đó Hà Nội, TPHCM có rất nhiều xe đạp nhưng ngày nay trên đường phố chủ yếu là xe máy, ô tô và rất nhiều hãng xe taxi công nghệ hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret hôm 3/10. Ảnh: TTXVN

"Khi đến TPHCM, nhìn toàn cảnh của thành phố, tôi cảm tưởng rất giống New York của Mỹ, São Paulo của Brazil hay khu vực La Défense ở Pháp. Đi tuyến tàu điện metro số 3 ở Hà Nội, tôi cảm tưởng như trải nghiệm dịch vụ tương tự ở Paris hay London", Đại sứ ví von.

Điều Đại sứ ấn tượng là người dân Việt Nam rất tin tưởng, tự tin vào quá trình phát triển của đất nước. Và với tâm thế đó, Việt Nam đang "mở lòng" với tất cả bạn bè quốc tế - những người đến để du lịch hay đầu tư, làm ăn. Khi biết bản thân được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam thì ông càng mong muốn khám phá thêm về đất nước này.

Mặc dù mới sang Việt Nam được khoảng 1 tháng nhưng ông Le Bret đã đi nhiều tỉnh, thành. Mới đây, ông cùng Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ Đối tác Quốc tế và Người Pháp ở nước ngoài Eléonore Caroit thăm đập thủy điện Hòa Bình ở Phú Thọ. Ông cũng đã đi Quy Nhơn thăm một trung tâm giáo dục khoa học, đi thuyền trên con sông tuyệt đẹp với sen và đồng lúa ở Tam Cốc (Ninh Bình), thăm Chùa Thầy (Hà Nội).

"Tuần tới, dự kiến tôi sẽ đi Sa Pa. Vợ và con gái đã lên Sa Pa để tiền trạm trước rồi", Đại sứ vui vẻ kể.

Những ưu tiên trong nhiệm kỳ

Về ưu tiên trong nhiệm kỳ, Đại sứ Le Bret cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã chia sẻ với ông về những ưu tiên trong quan hệ song phương.

Với bản thân Đại sứ, ông nhấn mạnh sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo, thúc đẩy sự hiện diện của Pháp tại Việt Nam, tăng cường mối quan hệ của cộng đồng người Pháp gốc Việt mà gia đình ông có một phần trong đó.

"Trước khi sang Việt Nam, tôi đã có lộ trình cụ thể, trong đó nêu rõ các ưu tiên cần triển khai trong nhiệm kỳ của mình", ông nói. Mục tiêu lớn nhất là phát huy nền tảng hợp tác đã xây dựng 30 năm qua thông qua giáo dục đào tạo. Hiện có 7.000 du học sinh Việt Nam tại Pháp. Mỗi năm, có 1.500 sinh viên Việt Nam sang Pháp du học.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret: Việt Nam và Pháp có nền tảng đặc biệt vững chắc để tiếp tục vun đắp quan hệ

Tháng 11/2027, Việt Nam sẽ là nước chủ nhà APEC. APEC là khu vực quan trọng, trọng tâm của động lực tăng trưởng kinh tế thế giới hiện nay. Pháp là quốc gia duy nhất ngoài APEC được mời tham gia nhóm tham vấn về hợp tác khoa học, gồm các cơ quan nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp và đại diện Chính phủ Pháp, với một trong những chủ đề thảo luận là ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong hợp tác hạ tầng, giao thông Đại sứ mong muốn thúc đẩy hợp tác hướng tới các ưu tiên phát triển của Việt Nam như đường cao tốc, năng lượng, không gian vũ trụ, lượng tử, bán dẫn…

Ông dẫn chứng, tập đoàn Airbus của châu Âu, phần lớn đội bay của các hãng hàng không Việt Nam là máy bay Airbus. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề nghị hỗ trợ đẩy nhanh việc bàn giao các đơn hàng máy bay, vì Việt Nam có những mục tiêu rất tham vọng về phát triển hàng không. Gần đây, Alstom cũng đã ký một hợp đồng lớn với đối tác Việt Nam về cung ứng tàu điện.

Việt Nam có cộng đồng Việt kiều rất lớn ở Pháp, 300.000-500.000 người, có mối liên hệ chặt chẽ với Việt Nam. Đại sứ cho biết đây là cộng đồng có kỷ lục về số lượng thành viên 2 thế hệ có bằng cấp đạt 93% - một tỷ lệ rất cao. Đây chính là cầu nối cho quan hệ Pháp - Việt cũng như cho sự phát triển của Việt Nam.

Pháp mong muốn thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới. Trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu, lượng tử, khoáng sản thiết yếu (đất hiếm).

Về năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, Đại sứ cho biết, Pháp cam kết đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng (JETP) trị giá 15,5 tỷ USD. Pháp hỗ trợ các dự án tài chính mở rộng công suất thủy điện Hòa Bình, nâng cấp lưới điện và phối hợp cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp xây dựng chương trình nghiên cứu ứng phó cú sốc khí hậu phục vụ Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Bám sát lộ trình hợp tác song phương và kết quả các chuyến thăm cấp cao, Đại sứ Didier Le Bret nêu rõ phương châm hợp tác song phương hiện nay không chỉ là "sản xuất tại Việt Nam" mà chuyển mạnh sang "sản xuất cùng Việt Nam và cho Việt Nam".

Trần Thường