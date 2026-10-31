Thái Nguyên phấn đấu có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại

Tới dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh... Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên với thành tích thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà tại buổi lễ, tối 30-10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển đến năm 2045, tỉnh ​Thái Nguyên cần chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, công nghệ thay đổi và yêu cầu về môi trường ngày càng cao. Tỉnh Thái Nguyên tập trung vào 5 nhiệm vụ, trong đó có xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo sự phát triển dài hạn, củng cố niềm tin bằng chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, nâng cao năng lực tự chủ của nền công nghiệp, lấy khoa học - công nghệ và con người làm nền tảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, ​thành công của công nghiệp phải thể hiện ở năng suất, thu nhập của người lao động và năng lực công nghệ được tích lũy qua từng năm. ​Tỉnh Thái Nguyên phải tổ chức không gian phát triển thống nhất, hài hòa giữa công nghiệp, đô thị và sinh thái; giữ gìn văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và sức lan tỏa của Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên; tăng trưởng công nghiệp phải đi cùng với nhà ở, trường học, y tế và môi trường sống cho công nhân; phát triển vùng cao phải bắt đầu từ khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu, học nghề và việc làm. Sự phồn thịnh của Thái Nguyên phải được thể hiện trong đời sống của đồng bào từ vùng đô thị, vùng cao đến vùng căn cứ cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, 5 năm nữa, Thái Nguyên sẽ bước vào dấu mốc 200 năm thành lập tỉnh. Hướng tới dấu mốc này, Thái Nguyên cần phấn đấu là địa phương có hạ tầng đồng bộ, quản trị hiện đại và chất lượng sống ngày càng cao.

​Dịp này, Bộ VH-TT-DL công bố quyết định ghi danh “Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia... Với chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà”, Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 kéo dài đến ngày 7-11 với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và xúc tiến đầu tư.

* Cùng ngày, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Thái Nguyên khai trương Chuyến tàu Di sản Hà Nội - Thái Nguyên.