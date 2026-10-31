Sáng nay (31-10), Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội

Theo chương trình dự kiến, sáng 31-10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiếp tục thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong quá trình thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Dự kiến, chương trình sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri, nhân dân tiện theo dõi.