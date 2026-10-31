Quảng Ninh đề xuất 4 hướng hợp tác du lịch Halal với Indonesia

Trong khuôn khổ Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026 ngày 30/10 do TP Quảng Ninh phối hợp tổ chức, Phiên thảo luận 2 với chủ đề "Cùng kiến tạo tương lai: Liên kết du lịch bền vững và xây dựng hệ sinh thái Halal toàn diện" đã diễn ra sôi nổi.

Đại diện cơ quan, địa phương Việt Nam và Indonesia đã cùng chia sẻ, thảo luận sâu sắc về tiềm năng phát triển du lịch Halal, đồng thời nhấn mạnh những cơ hội hợp tác chiến lược giữa hai bên trong giai đoạn tới.

Việt Nam đẩy mạnh phát triển du lịch Halal

Chia sẻ tại phiên thảo luận, ông Vũ Quang Dũng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về định hướng phát triển du lịch, tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam với tinh thần xuyên suốt là chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng; phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; lấy văn hóa làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm để người dân cùng tham gia và cùng thụ hưởng; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và đầu tư cho nguồn nhân lực.

Ông Dũng nhấn mạnh, phát triển du lịch thân thiện với người Hồi giáo nằm trong chính định hướng của Nghị quyết trên, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi chuẩn mực cao về chất lượng dịch vụ và trên hết là sự thấu hiểu, tôn trọng văn hóa, niềm tin tín ngưỡng của du khách.

Ông Vũ Quang Dũng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại phiên thảo luận thứ 2. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Những năm gần đây, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện nền tảng thể chế cho ngành Halal. Sau Đề án phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023, tháng 4/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/2026/NĐ-CP về quản lý chất lượng và chính sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Halal.

Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo cũng được ban hành từ năm 2024, đồng thời Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia và các tổ chức chứng nhận liên quan đã đi vào hoạt động.

Về phía các địa phương, nhiều tỉnh, thành đã chủ động vào cuộc trong phát triển lĩnh vực Halal. Theo danh mục du lịch Halal do các hãng lữ hành và hàng không công bố, Việt Nam hiện có 120 nhà hàng Halal, tập trung chủ yếu tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc và Nha Trang.

Riêng với TP Quảng Ninh, đây là địa phương đầu tiên trong cả nước ký kết hợp tác thực hiện tiêu chuẩn du lịch thân thiện với người Hồi giáo và cũng là nơi đầu tiên có nhà hàng đạt chứng nhận Halal.

Dù vậy, ông Dũng cũng đánh giá, hệ sinh thái du lịch Halal của Việt Nam mới ở giai đoạn hình thành. Nguồn cung thực phẩm Halal chưa đồng đều, cơ sở vật chất chuyên biệt còn hạn chế, nhân lực am hiểu du khách Hồi giáo chưa nhiều. Đây cũng chính là những yếu tố mà Việt Nam mong muốn học hỏi từ Indonesia - quốc gia có thế mạnh và giàu kinh nghiệm trong phát triển ngành Halal.

Mở rộng hợp tác với quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới

Nhìn lại chặng đường hợp tác thời gian qua, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia chia sẻ, hợp tác du lịch Việt Nam - Indonesia đã có nền tảng vững chắc từ Hiệp định Hợp tác Du lịch năm 1994 và Thỏa thuận Hợp tác cấp Bộ năm 2006. Với các đường bay thẳng kết nối Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với Jakarta và Bali, lượng khách trao đổi giữa hai nước đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch.

Năm 2025, Việt Nam đón 207.000 lượt khách Indonesia, gần gấp đôi so với năm 2019. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt 194.000 lượt, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, so với quy mô thị trường gần 300 triệu dân của Indonesia, con số này vẫn còn khiêm tốn và dư địa hợp tác còn rất lớn.

Ông Dũng đề nghị các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tiếp tục chung tay thúc đẩy hợp tác du lịch song phương ngày càng thực chất, hiệu quả; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự chia sẻ của Indonesia về xây dựng tiêu chuẩn, chứng nhận, phát triển hệ thống nhà hàng, dịch vụ Halal và đào tạo nguồn nhân lực.

Nhấn mạnh về việc kết nối địa phương trong lĩnh vực này, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các bên. Trong đó, TP Quảng Ninh và tỉnh Trung Java (Indonesia), nơi cùng sở hữu các di sản nổi tiếng là Vịnh Hạ Long và quần thể đền Borobudur, hoàn toàn có thể trở thành cặp địa phương hợp tác tiêu biểu.

"Việc hợp tác không chỉ dừng lại ở trao đổi đoàn du lịch, quảng bá chung hay xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với di sản văn hóa ẩm thực, mà còn thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản, quản lý điểm đến và phát triển du lịch bền vững của hai bên,” ông Vũ Quang Dũng chia sẻ.

Các diễn giả bàn luận về tiềm năng phát triển du lịch Halal, chia sẻ những cơ hội hợp tác chiến lược giữa hai bên trong giai đoạn tới. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Đáp lại lời mời gọi của phía Việt Nam, ông Urip Shihabudin, Trợ lý thống đốc Kinh tế và Phát triển thuộc Văn phòng Thư ký Vùng tỉnh Trung Java cho rằng, địa phương sẵn sàng trở thành đối tác cho các nhà đầu tư muốn xây dựng chuỗi giá trị Halal tại Indonesia.

Trung Java hiện có hơn 36,9 triệu người Hồi giáo và có 45 triệu doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Địa phương này còn sở hữu 1.630 điểm thu hút khách du lịch, hàng trăm điểm du lịch, bao gồm các địa điểm thiên nhiên, văn hóa, nhân tạo và khoảng 800 làng du lịch, thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Thời gian tới, địa phương này đặt mục tiêu phát triển chuỗi giá trị và nền kinh tế Halal, phát triển du lịch thân thiện với Hồi giáo, nâng cao, hướng dẫn kỹ năng về kinh tế Halal; đồng thời hướng tới có hơn 180 doanh nghiệp thân thiện với Hồi giáo và 111 cơ sở giết mổ đạt chứng thực Halal.

Đánh giá về cơ hội hợp tác, ông Urip Sihabudin khẳng định, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ hưởng nhiều lợi thế khi đầu tư vào lĩnh vực du lịch Halal tại Trung Java. Bỏi địa phương này đang có hệ thống hạ tầng phát triển vượt trội với tuyến đường bộ xuyên đảo Java, cảng Tanjung Emas cùng 12 khu công nghiệp đang chuẩn bị triển khai.

Trung Java cũng sở hữu lực lượng lao động năng suất rất cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của ngành cả về số lượng, nguồn vốn; có thủ tục hành chính đơn giản, quá trình cấp phép theo mô hình một cửa, một dấu.

4 lĩnh vực ưu tiên hợp tác Quảng Ninh - Indonesia

Về phía TP Quảng Ninh, tại phiên thảo luận, theo ông Trương Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, thành phố đang sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, đặc biệt có 2 di sản thế giới được UNESCO công nhận: Vịnh Hạ Long và Yên Tử.

Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt khoảng 23 triệu lượt khách (trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế), với tổng doanh thu đạt 70.000 tỷ đồng (ước 2,7 tỷ USD). Trong công tác thu hút du khách quốc tế, Quảng Ninh đặt trọng tâm vào dòng khách từ các quốc gia Hồi giáo, trong đó có Indonesia.=

Do đó, chính quyền và các doanh nghiệp thành phố rất mong muốn hợp tác phát triển du lịch Halal với các đối tác Indonesia, tập trung vào 4 lĩnh vực chính.

Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban thường trực Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Thứ nhất là thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch Halal và du lịch thân thiện với Hồi giáo. Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng lưu trú rất lớn với 1.370 cơ sở (trên 33.000 phòng), bao gồm 21 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao trở lên, cùng 109 tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long (khoảng 2.000 phòng nghỉ trên tàu).

Tuy nhiên, trong lĩnh vực du lịch Halal, địa phương mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu khi có 1 nhà hàng được công nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ Halal cho du khách. "Do đó thành phố rất mong muốn khai thác thị trường này và hợp tác với các đối tác Indonesia," ông Hùng chia sẻ.

Thứ hai là đa dạng hóa các sản phẩm du lịch xanh gắn với giá trị di sản. Quảng Ninh tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tâm linh hướng tới thân thiện với môi trường. Các hành trình trải nghiệm tại Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và Yên Tử được xây dựng linh hoạt, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản và đáp ứng tốt nhu cầu tổng quát của du khách, đặc biệt là du khách đến từ Indonesia.

Thứ ba, Quảng Ninh tập trung phát triển, kết nối và nâng cao công tác xúc tiến du lịch. Các doanh nghiệp địa phương mong muốn sẽ mở các chuyến bay từ Indonesia tới Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn để trực tiếp khai thác tuyến du lịch này.

Thứ tư, thành phố mong muốn hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch Halal, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu về du lịch Halal, sẵn sàng cung cấp cho thị trường trong thời gian tới.

“Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia nói chung, cũng như giữa Quảng Ninh với Indonesia nói riêng rất rộng mở, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch Halal. Chúng tôi mong rằng sau Hội nghị Gặp gỡ Indonesia 2026, các doanh nghiệp Quảng Ninh sẽ có cơ hội thảo luận sâu hơn về các cơ hội hợp tác cụ thể,” ông Trương Mạnh Hùng nói.