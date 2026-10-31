Triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Theo đó, trạm y tế các xã, phường căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng; đội chăm sóc sức khỏe; tăng cường quản lý sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính, tư vấn phòng bệnh, phục hồi chức năng và hướng dẫn NCT, gia đình về chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Phối hợp với Hội NCT và các tổ chức liên quan tuyên truyền, vận động NCT tham gia bảo hiểm y tế, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; khuyến khích sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc NCT. Đồng thời rà soát nhu cầu hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và các mô hình chăm sóc NCT ban ngày phù hợp; tổng hợp, đề xuất Sở Y tế xem xét, hướng dẫn triển khai theo quy định.

Đối với Đồng Nai, thành phố đặt lộ trình thực hiện làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2026-2027, tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, danh mục đối tác, chương trình, dự án ưu tiên, nghiên cứu lựa chọn, thí điểm một số mô hình hợp tác phù hợp về đào tạo, nghiên cứu, liên kết quốc tế về chăm sóc NCT, chăm sóc NCT tại nhà, tại cộng đồng. Giai đoạn 2028-2030, hoàn thiện và từng bước nhân rộng các mô hình thí điểm phù hợp, hợp tác hiệu quả với điều kiện của thành phố. Năm 2031, tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.