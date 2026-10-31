Ban CHQS cấp xã ở Nghệ An phát huy tốt vai trò, trách nhiệm

Những ngày đầu tháng 9-2026, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập lụt cục bộ. Tại xã Đông Hiếu, hàng trăm hộ dân có nhà và tài sản chìm trong biển nước đã được cán bộ, chiến sĩ LLVT của xã kịp thời có mặt ứng cứu.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Đông Hiếu ứng cứu nhân dân trong mưa lũ.

Bà Trần Thị Tuyết (ở xóm Nghĩa Thuận) sống một mình, được tổ cứu nạn do Thượng tá Bùi Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Hiếu chỉ huy, đến đưa bà lên xuồng sơ tán.

Tất cả người già, trẻ nhỏ và tài sản của nhân dân ở khu vực bị nước lũ cô lập đều được cán bộ, chiến sĩ kịp thời đưa đến nơi an toàn. Lũ rút, các anh lại bắt tay vào giúp bà con khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

Giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hào, Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu cho biết: “Do lao động chính của nhiều gia đình đi làm ăn xa, nên gặp không ít khó khăn trong việc chủ động phòng, chống lũ. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ bộ đội chính quy, dân quân tại cơ sở, nhất là các phương án đã được huấn luyện, tập huấn, phối hợp nhịp nhàng, đã góp phần giúp địa phương chủ động xử lý các tình huống, ứng phó thiên tai hiệu quả”.

Tại xã Yên Na, trước nguy cơ sạt lở từ khu vực bản Huồi Pai, gần 20 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, dân quân thuộc Ban CHQS xã đã phối hợp với lực lượng công an và người dân tổ chức sơ tán gần 60 hộ nằm trong vùng nguy hiểm. Ở nhiều địa phương khác, lực lượng quân sự cũng chủ động, xung kích tham gia di chuyển tài sản, bảo vệ các công trình xung yếu, vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ tại nhiều ban CHQS xã ở Nghệ An giúp bà con thu hoạch lúa chạy lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Vinh Hưng tham gia diễn tập “Vòm phòng không bền vững”.

Đến một số địa phương ở tỉnh Nghệ An trong những ngày chuẩn bị cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 (nằm trong cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4), chúng tôi chứng kiến cán bộ, chiến sĩ các ban CHQS các xã, phường đều tích cực luyện tập, làm mọi công tác chuẩn bị, nhất là tham gia nội dung thực binh “Vòm phòng không bền vững”. Trong điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, cán bộ, chiến sĩ ban CHQS các xã, phường vẫn bám thao trường, miệt mài luyện tập. Kết quả, nội dung thực binh “Vòm phòng không bền vững” trong diễn tập của tỉnh Nghệ An được Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Theo đánh giá của lãnh đạo các xã, phường, từ khi có cán bộ Quân đội chính quy về cơ sở, công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, nhất là tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng có hiệu quả cao hơn; công tác tuyển quân đã khắc phục được nhiều tồn tại; hiệu quả công tác dân vận, xây dựng “thế trận lòng dân” đi vào chiều sâu, thiết thực hơn. Đặc biệt, trong mọi tình huống khó khăn, hoạn nạn, hay mỗi khi địa phương có việc khó, việc đột xuất, đều có sự tham gia tích cực của lực lượng vũ trang.