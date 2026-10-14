Ngôi đền lưu dấu thời gian

Cổng vào Điện Thừa Hoa và từ đường Phúc Quang, xã Định Hòa.

Quang Thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao sinh năm Canh Tý (1420), là con gái Dụ vương Ngô Từ, vợ vua Lê Thái Tông, mẹ vua Lê Thánh Tông, bà nội vua Lê Hiến Tông - ba vị vua kế thừa và phát triển thành công nhất sự nghiệp xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền theo hướng Nho giáo của triều Lê, góp phần đưa thời Lê sơ trở thành thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

Theo gia phả họ Ngô ở xã Định Hòa, tháng 2 năm Hồng Đức thứ 4 (1473) vua Lê Thánh Tông về Tây Kinh (tức Lam Kinh) bái yết tổ tiên đã về thăm quê ngoại, cho tu sửa Thuần Mậu đường, đổi tên là Phúc Quang từ đường và xây dựng một cung để phụng dưỡng mẹ, đặt tên là điện Thừa Hoa.

Hơn nửa thiên niên kỷ trôi qua, nơi đây đã trở thành điểm tựa tâm linh, lưu giữ ký ức thiêng liêng về một người phụ nữ đã dành trọn đời cho gia đình, xã tắc và Nhân dân.

Năm 1496, Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao qua đời, hưởng thọ 76 tuổi. Sau khi bà mất, điện Thừa Hoa trở thành nơi thờ tự Thánh Mẫu, được Nhân dân quen gọi là Phủ Nhì. Qua nhiều thế hệ, nơi đây không chỉ là không gian thờ tự linh thiêng mà còn lưu giữ ký ức về một nhân vật hoàng tộc có ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử triều Lê.

Năm 2019, điện Thừa Hoa được trùng tu, tôn tạo khang trang, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.

Điện Thừa Hoa được trùng tu, tôn tạo lại khang trang vào năm 2019.

Điện Thừa Hoa cùng Phúc Quang từ đường tạo thành quần thể di tích gắn bó với lịch sử hoàng tộc nhà Lê và truyền thống văn hóa địa phương. Năm 2016, điện Thừa Hoa và Phúc Quang từ đường được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Hằng năm, vào ngày 26 tháng 3 âm lịch, người dân địa phương tổ chức Lễ hội Phủ Nhì để tưởng nhớ Quang Thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Một trong những nghi lễ đặc sắc là rước bóng Hoàng Thái hậu vào điện Thừa Hoa. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như đua thuyền, múa lân, biểu diễn võ thuật, giao lưu văn nghệ, bóng chuyền hơi nam nữ và thi đấu cờ tướng.

Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng mà còn góp phần gìn giữ phong tục, quảng bá hình ảnh quê hương Định Hòa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến với du khách gần xa.

Đua thuyền - một hoạt động sôi nổi trong Lễ hội Phủ Nhì

Ngày nay, điện Thừa Hoa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho các thế hệ. Gìn giữ, phát huy giá trị di tích hôm nay chính là tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, bồi đắp đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ mai sau.