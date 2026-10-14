Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi đón 50.000 tín hữu trong ngày cung hiến

Ngày 14/10, Giáo phận Xuân Lộc tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi (xã Thống Nhất, TP Đồng Nai) nhân kỷ niệm 61 năm thành lập Giáo phận (1965-2026).

Đông đảo giáo dân có mặt tham dự Thánh lễ cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi. Ảnh: HDGM Việt Nam

Thánh lễ do Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Tham dự Thánh lễ có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ trong và ngoài nước.

Ngoài ra, còn có khoảng 50.000 tín hữu và khách hành hương đã quy tụ về Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, hân hoan trong ngày trọng đại của Giáo phận Xuân Lộc.

Từ sáng sớm, dòng người hành hương đổ về Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, nằm bên hồ Trị An. Trong không gian núi đồi thoáng rộng, cộng đoàn cùng lần chuỗi Mân Côi và chuẩn bị tâm hồn trước Thánh lễ trọng thể.

Đông đảo tín hữu tham dự Thánh lễ bên trong Đền Thánh, sức chứa khoảng 5.000 người. Ảnh: HDGM Việt Nam

Bà Nguyễn Quý Nguyệt Cầm, thuộc Giáo xứ Hà Nội (phường Long Bình, TP Đồng Nai) chia sẻ, được trực tiếp tham dự Thánh lễ cung hiến Đền thánh Đức Mẹ Núi Cúi là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn. Theo bà, đây là dịp đặc biệt để các tín hữu cùng quy tụ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Đền thánh có diện tích xây dựng 5.568m2, được cung hiến với tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đồng thời tôn kính Đức Mẹ là Mẹ của lòng thương xót và Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đây là công trình kiến trúc nổi bật trong quần thể Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, tại xã Thống Nhất, TP Đồng Nai.

Các tu sĩ tham dự Thánh lễ. Ảnh: HDGM Việt Nam

Trong Thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Chính tòa Giáo phận Mỹ Tho, nhấn mạnh công trình trọng điểm của Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi không chỉ là bức tượng Đức Mẹ cao 50m, mà còn có Đền thánh nơi các tín hữu đến gặp gỡ Chúa Giêsu.

Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự nghi thức cung hiến Đền thánh. Ảnh: HDGM Việt Nam

Sau bài giảng, Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân chủ sự nghi thức cung hiến Đền thánh và bàn thờ theo truyền thống phụng vụ của Giáo hội.

Theo thiết kế, không gian bên trong Đền thánh có sức chứa khoảng 5.000 người. Khi mở các cửa xung quanh, khu vực phục vụ các nghi lễ có thể đón hơn 20.000 người. Nếu bố trí lễ đài ở phía cuối nhà thờ, quy mô phục vụ có thể lên tới 200.000 người.

Phát biểu chúc mừng tại Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời tri ân những người đã đóng góp công sức, tâm huyết để xây dựng Đền thánh.

Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên gửi lời chúc mừng đến các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Giáo phận Xuân Lộc nhân dịp kỷ niệm 61 năm thành lập. Ngài cũng ghi nhận ý nghĩa của quần thể Trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi đối với đời sống đức tin của cộng đoàn của Giáo phận Xuân Lộc nói riêng và cả cộng đồng tín hữu nói chung.

Các giám mục chụp ảnh lưu niệm tại Đền Thánh Đức Mẹ Núi Cúi. Ảnh: HDGM Việt Nam

Đức Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân thay mặt Giáo phận Xuân Lộc bày tỏ lòng tri ân đến các vị khách quý, các chức sắc tôn giáo, những người đã đóng góp cho công trình và đông đảo tín hữu hiện diện trong ngày đặc biệt này.