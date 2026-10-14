Miễn phí vé tham quan Thành Nhà Hồ và di tích Lam Kinh trong tháng 11/2026

Theo thông báo của Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, chương trình miễn vé tham quan được áp dụng từ ngày 23/11/2026 đến hết ngày 24/11/2026 tại hai điểm di tích tiêu biểu của xứ Thanh.

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Cụ thể, tại Di sản thế giới Thành Nhà Hồ, thuộc thôn Xuân Giai, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, du khách sẽ được miễn vé tham quan trong thời gian diễn ra chương trình. Thành Nhà Hồ là công trình kiến trúc thành đá độc đáo, mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, góp phần khẳng định vị thế của Thanh Hóa trên bản đồ di sản thế giới.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cũng áp dụng chính sách miễn vé trong hai ngày 23 và 24/11/2026.

Cùng với Thành Nhà Hồ, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cũng áp dụng chính sách miễn vé trong hai ngày 23 và 24/11/2026. Lam Kinh là vùng đất gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và triều đại Hậu Lê, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

Chương trình miễn vé tham quan là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026; đồng thời tạo điều kiện để người dân, du khách có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về những giá trị di sản tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

Thông qua hoạt động này, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương, qua đó thu hút thêm du khách đến tham quan, trải nghiệm các điểm di tích trên địa bàn tỉnh.