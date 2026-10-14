Quảng Trị đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam cho Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại. (Ảnh: HG)

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các ngành, địa phương trong tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị nêu rõ, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bến phà II Long Đại là trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, nơi quân và dân ta kiên cường bám trụ, vượt qua mưa bom, bão đạn, bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền nam.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn và các đại biểu dâng hương tại di tích. (Ảnh: HG)

Bi tráng nhất là sự hy sinh anh dũng của 16 cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội C130 quê Thái Bình nay là tỉnh Hưng Yên vào tháng 9/1972 tại bến phà II Long Đại. Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, 16 chiến sĩ (7 nữ, 9 nam) đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, mở đường, để giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường. Các anh, các chị đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Từ giá trị lịch sử thiêng liêng đó, di tích được xếp hạng quốc gia theo quyết của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đầu năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình lúc đó đã chủ động tham mưu xây dựng phương án nâng cấp, tôn tạo công trình, trình Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép triển khai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đón nhận bằng tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam cho Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại. (Ảnh: HG)

Dự án được đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng. Nổi bật là công trình đài tưởng niệm được xây mới với thiết kế mô phỏng hình bó lúa gồm 16 bông cao 16m, đặt trên khối bệ hình ngôi sao, tạo nên biểu tượng thiêng liêng tưởng nhớ 16 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh.

Chính biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục tại di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại.

Biểu tượng bó lúa với 16 bông lúa tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Bến phà II Long Đại vào tháng 9/1972. (Ảnh: HG)

Việc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam-Hội đồng Viện Kỷ lục Việt Nam tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam cho Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại-nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong là sự tri ân các Anh hùng, liệt sĩ, tôn vinh công lao các gia đình có công với cách mạng và ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Trị trong việc gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng.

Đồng thời, qua đó giới thiệu đến người dân cả nước về một di tích lịch sử là nơi ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là “địa chỉ đỏ” để tri ân và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Theo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings), hiện, đơn vị đã xác lập hơn 3.500 kỷ lục Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố. Từ năm 2011, VietKings đã xác lập kỷ lục quốc gia cho hang Sơn Đoòng, động Thiên Đường cùng nhiều điểm đến, công trình khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Năm 2016, VietKings chính thức đề cử thành công kỷ lục thế giới cho hang Sơn Đoòng với mong muốn góp phần quảng bá các giá trị địa phương nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Đến nay, hang Sơn Đoòng là địa danh đầu tiên và duy nhất trên thế giới được ba tổ chức kỷ lục cùng xác lập kỷ lục thế giới.