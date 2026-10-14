Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Sự kiện được tổ chức góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Lan tỏa giá trị sân khấu, thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật Thủ đô

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, Hà Nội xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực quan trọng của sự phát triển. Theo ông, nghệ thuật sân khấu không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân mà còn có thể góp phần hình thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc, phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Thành phố kỳ vọng các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng những tác phẩm giàu bản sắc, có sức lan tỏa, đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại sự kiện.

Liên hoan do thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, tiếp nối 6 kỳ liên hoan trước. Từ năm 2024, sự kiện được mở rộng quy mô, thu hút các đơn vị nghệ thuật từ nhiều địa phương trên cả nước. Đây là hoạt động định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn vinh những giá trị nghệ thuật sân khấu, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, con người Thủ đô.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan, cho biết sự kiện không chỉ là dịp để các đơn vị giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu đến công chúng mà còn tạo không gian để những người làm nghề cùng nhìn nhận, đánh giá chất lượng nghệ thuật và tìm kiếm hướng đi mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của nhân dân. Bà bày tỏ tin tưởng, với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự sáng tạo và trách nhiệm với nghề, các tác phẩm tham gia Liên hoan sẽ mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, những bài học nhân văn và góc nhìn đa chiều về cuộc sống hôm nay.

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương

Liên hoan năm nay có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương, đến từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh, với các loại hình: Kịch nói, Chèo, Tuồng, Cải lương, Xiếc và Kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Các tác phẩm phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời thể hiện những tìm tòi, sáng tạo trong dàn dựng và biểu diễn.

Hội đồng Giám khảo do Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, làm Chủ tịch, cùng các nghệ sĩ, nhà lý luận, phê bình sân khấu và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Hội đồng sẽ đánh giá các tác phẩm trên tinh thần khách quan, công tâm, ghi nhận chất lượng chuyên môn và những tìm tòi, sáng tạo của các tập thể, cá nhân tham gia.

Một điểm đáng chú ý của Liên hoan năm nay là sự hưởng ứng tích cực từ công chúng. Từ ngày 13/10, Ban Tổ chức triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn. Đông đảo người dân, trong đó có nhiều khán giả trẻ, đã đến Rạp Đại Nam nhận vé, cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật sân khấu và cơ hội mở rộng đối tượng khán giả.

Một cảnh trong vở kịch nói "Ai là cha tôi", mở đầu chuỗi biểu diễn dự thi Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Ngay sau lễ khai mạc, vở kịch nói "Ai là cha tôi" được công diễn, mở đầu chuỗi biểu diễn dự thi. Từ ngày 15 đến 22/10, các tác phẩm tiếp tục được giới thiệu tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, kịch nói có các vở "Phèo", "Người con gái Hà Nội", "Cô gái đội mũ nồi xám", "Ảo ảnh", "Bến bờ", "Cuốn truyện bị đốt" và "Huyền thoại tuổi thanh xuân"; Chèo có "Tấm Cám", "Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù" và "Đạo học"; Tuồng có "Dấu thiêng Hà Nội – Cho những gì còn mãi"; Cải lương có "Người con gái Hà Thành"; Xiếc có "Lời của tre".

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 tại Rạp Đại Nam, Hà Nội, nhằm tổng kết hoạt động và vinh danh các vở diễn, đạo diễn, nghệ sĩ có thành tích xuất sắc.

LỊCH BIỂU DIỄN LIÊN HOAN SÂN KHẤU HÀ NỘI MỞ RỘNG NĂM 2026 Thời gian: Từ ngày 14/10 đến ngày 23/10/2026. Địa điểm: Các nhà hát, sân khấu tại Hà Nội. Ngày 14/10/2026 (Thứ Tư) - 19h30: Vở Ai là cha tôi - Đơn vị: Nhà hát Kịch Hà Nội - Địa điểm: Rạp Công Nhân (42 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày 15/10/2026 (Thứ Năm) - 20h00: Vở Huyền thoại tuổi thanh xuân - Đơn vị: Công ty TNHH Truyền thông Smart Group Quốc tế – Sân khấu Lê Quý Dương - Địa điểm: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội). Ngày 16/10/2026 (Thứ Sáu) - 20h00: Vở Người con gái Hà Nội - Đơn vị: Nhà hát Kịch nói Quân đội - Địa điểm: Nhà hát Quân đội (130 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Hà Nội). Ngày 17/10/2026 (Thứ Bảy) - 09h00: Vở Lời của tre - Đơn vị: Liên đoàn Xiếc Việt Nam - Địa điểm: Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật – Rạp Xiếc Trung ương (67–69 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). - 20h00: Vở Nhị vị Bồ Tát tổng Nam Phù - Đơn vị: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội - Địa điểm: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội (Khu Văn hóa Nghệ thuật Mai Dịch, tổ 16, phường Phú Diễn, Hà Nội). Ngày 18/10/2026 (Chủ nhật) - 09h00: Vở Cuốn truyện bị đốt - Đơn vị: Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn – Sân khấu Kịch Hồng Vân - Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội). - 14h00: Vở Đạo học - Đơn vị: Nhà hát Chèo Hà Nội - Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội). Ngày 19/10/2026 (Thứ Hai) - 09h00: Vở Khoảng trời con gái - Đơn vị: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh - Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội). - 14h00: Vở Dấu thiêng Hà Nội – Cho những gì còn mãi - Đơn vị: Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam - Địa điểm: Rạp Hồng Hà (số 51 phố Đường Thành, Hà Nội). - 20h00: Vở Tấm Cám - Đơn vị: Đoàn Nghệ thuật các Dân tộc tỉnh Thái Nguyên - Địa điểm: Rạp Kim Mã (số 71 Kim Mã, Hà Nội). Ngày 20/10/2026 (Thứ Ba) - 09h00: Vở Bến bờ - Đơn vị: Nhà hát Thế giới trẻ – Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM - Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội). - 20h00: Vở Cô gái đội mũ nồi xám - Đơn vị: Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam - Địa điểm: Nhà hát Tuổi trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội). Ngày 21/10/2026 (Thứ Tư) - 09h00: Vở Phèo - Đơn vị: Công ty TNHH Khang Entertainment – Sân khấu Xóm Kịch - Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội). - 14h00: Vở Ảo ảnh - Đơn vị: Nhà hát Kịch Việt Nam - Địa điểm: Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày 22/10/2026 (Thứ Năm) - 09h00: Vở Người con gái Hà Thành - Đơn vị: Nhà hát Cải lương Hà Nội - Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội). Ngày 23/10/2026 (Thứ Sáu) - 20h00: Lễ bế mạc Liên hoan - Địa điểm: Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội).