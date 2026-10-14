Khai mạc Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng - năm 2026: Kết nối nghệ thuật, lan tỏa sức sáng tạo

Điểm nhấn xây dựng công nghiệp văn hóa

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 23-10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Tiết mục nghệ thuật chào mừng. Ảnh: Ngọc Tú

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần, liên hoan là dịp tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Thủ đô; góp phần giáo dục, bồi dưỡng và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của Hà Nội, đồng thời khẳng định những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Sự kiện cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phát biểu chào mừng liên hoan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, có bản sắc và giàu sức sáng tạo. Trong hành trình đó, thành phố xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và một động lực quan trọng của phát triển. Định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối” đặt ra yêu cầu tiếp nối các giá trị truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để văn hóa phát triển trong đời sống đương đại.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Ngọc Tú

Theo đồng chí Phạm Tuấn Long, nghệ thuật sân khấu cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời từng bước hình thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc, có thương hiệu, có khả năng thu hút công chúng và du khách, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

“Thành phố kỳ vọng các nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật phát huy tài năng, tâm huyết và sức sáng tạo, không ngừng đổi mới để sân khấu gần gũi hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Những tác phẩm, chương trình giàu bản sắc, có sức lan tỏa sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phát biểu. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu khai mạc, NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhấn mạnh, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 là một sự kiện văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các giá trị nghệ thuật sân khấu, tạo ra không gian giao lưu, trao đổi nghề nghiệp thiết thực cho các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ trong và ngoài thành phố.

Liên hoan không chỉ là dịp để các đơn vị nghệ thuật trình diễn tài năng, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc nhất của mình đến với công chúng, mà còn là nơi để đội ngũ những người làm nghệ thuật cùng nhìn nhận, đánh giá và tìm ra những hướng đi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân trong thời kỳ mới.

Liên hoan quy tụ các tác phẩm đa dạng loại hình sân khấu. Ảnh: Ngọc Tú

“Với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự sáng tạo và trách nhiệm với nghề, các tác phẩm tham gia liên hoan sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, những bài học nhân văn sâu sắc và góc nhìn đa chiều về cuộc sống hôm nay. Qua đó, liên hoan trở thành ngày hội của những người làm sân khấu, khơi dậy niềm đam mê và khát vọng cống hiến trong nghệ sĩ, khán giả yêu nghệ thuật”, NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ kỳ vọng.

Mở ra không gian nghệ thuật giữa mùa thu Hà Nội

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật đến từ Trung ương, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên và Hà Tĩnh, với 15 vở diễn thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Từ câu chuyện lịch sử, văn hóa đến những vấn đề gia đình, tình cảm, tâm lý…, các tác phẩm phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Các đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan. Ảnh: Ngọc Tú

Các tác phẩm được biểu diễn đến 22-10 tại Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam và một số nhà hát trên địa bàn Hà Nội, với các suất diễn vào 9h, 14h và 19h30.

Hội đồng giám khảo là những nghệ sĩ, nhà nghiên cứu sân khấu uy tín: Tiến sĩ, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương; NSND Trần Quốc Chiêm; PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái; NSND Hoàng Cúc; NSND Nguyễn Hoài Huệ; họa sĩ, NSND Nguyễn Đạt Tăng và nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải.

Hội đồng giám khảo tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Sự hưởng ứng của khán giả là một điểm đáng chú ý tại liên hoan năm nay. Từ ngày 13-10, Ban tổ chức đã triển khai phát miễn phí hơn 10.000 vé xem 15 buổi diễn. Đông đảo người dân, trong đó có nhiều khán giả trẻ, đã đến Rạp Đại Nam nhận vé. Sự quan tâm này cho thấy sân khấu vẫn có sức hấp dẫn riêng, đồng thời gợi mở cơ hội tiếp cận những lớp công chúng mới.

Các đại biểu và đông đảo khán giả tham dự khai mạc. Ảnh: Ngọc Tú

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Kịch Hà Nội biểu diễn dự thi vở “Ai là cha tôi” mở ra một không gian nghệ thuật giữa mùa thu Hà Nội. Tác phẩm chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Triệu Huấn, do NSƯT Thiện Tùng đạo diễn. Phần mỹ thuật do NSND Doãn Bằng đảm nhiệm, họa sĩ Đăng Khoa thực hiện trang trí sân khấu; nhạc sĩ Lê Thành Trung sáng tác âm nhạc.

“Ai là cha tôi” kể câu chuyện về một gia đình đơn thân trong đời sống hiện đại. Người mẹ mẫu mực và cô con gái ngoan hiền tưởng như đang có cuộc sống bình yên, cho đến khi một biến cố bất ngờ khiến những bí mật trong quá khứ dần hé lộ, kéo theo sự trở lại của những mối quan hệ cũ và hàng loạt câu hỏi về sự thật, trách nhiệm, tình cảm giữa con người với con người.

Cảnh trong vở diễn "Ai là cha tôi" của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú

Với cách kể chú trọng chiều sâu tâm lý, vở diễn gợi suy ngẫm về ý nghĩa của gia đình, vai trò của mỗi người trong các mối quan hệ và sợi dây gắn kết giữa những thành viên. Câu hỏi “Ai là cha tôi?” vượt ra ngoài việc xác định quan hệ huyết thống, hướng tới những giá trị tinh thần được tạo nên từ tình yêu thương, sự hiện diện và trách nhiệm.

Tác phẩm có sự tham gia của NSƯT Linh Huệ, NSƯT Ngọc Quỳnh cùng các nghệ sĩ Thùy Anh, Thùy Dương, Tiến Huy, Xuân Hồng, Diễm Hương, Trọng Mạnh, Huyền Thạch, Phạm Duy và các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Hà Nội.

Việc lựa chọn tác phẩm mở đầu phần thi đưa khán giả đến với câu chuyện gần gũi của đời sống đương đại, đồng thời cho thấy nỗ lực tìm tòi đề tài, cách thể hiện của sân khấu kịch nói. Trong những ngày tiếp theo, các vở diễn thuộc nhiều loại hình sẽ lần lượt đến với công chúng, sáng rõ diện mạo đa dạng của sân khấu chuyên nghiệp Việt Nam tại Thủ đô.

Lịch diễn Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng - năm 2026: