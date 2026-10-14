Báo ngoại: 'Du khách nên chiêm ngưỡng vịnh Hạ Long một lần trong đời'

Du khách quốc tế nghỉ dưỡng trên du thuyền giữa vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, cuối tháng 4.

Những núi đá nhấp nhô phủ cây xanh, làn nước màu ngọc lục bảo, hang động và làng nổi tạo nên cảnh quan đặc trưng của vịnh Hạ Long (thành phố Quảng Ninh), cách Hà Nội 165 km về phía Đông Bắc.

Đây là một trong những vùng thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á, thậm chí có thể xếp vào hàng những cảnh quan nổi bật trên thế giới, theo Routard.com, phiên bản trực tuyến của Guide du Routard, thương hiệu sách hướng dẫn du lịch lâu đời và nổi tiếng tại Pháp.

Được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới từ năm 1994, vịnh Hạ Long có hơn 2.000 đảo và đảo nhỏ bằng đá vôi phủ thảm thực vật, phân bố trên vùng nước xanh ngọc đặc trưng.

Dù là điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây vẫn giữ sức hấp dẫn nhờ cảnh quan kỳ thú. Routard.com khuyên du khách dành thời gian trải nghiệm, hoặc tìm đến những khu vực ít đông đúc hơn, chẳng hạn vịnh Bái Tử Long.

Du thuyền hoạt động tấp nập trên vịnh Hạ Long cuối tháng 4.

Cảnh quan vịnh Hạ Long hình thành khi nước biển tràn vào khu vực địa hình karst dạng tháp trên diện tích khoảng 65.650 ha. Để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của vùng di sản, du khách nên dành ít nhất một đêm tại đây, nghỉ trên du thuyền khởi hành từ cảng Tuần Châu.

Từ cửa sổ cabin, khách có thể ngắm hàng nghìn đảo đá nhô lên giữa mặt nước, thường được ví như "những chiếc bánh đường". Các khối đá là nơi sinh sống của nhiều loài động vật. Sáng sớm, tiếng chim hót có thể đánh thức du khách giữa khung cảnh vịnh.

Ngoài ngắm cảnh từ boong tàu, du khách có thể chèo kayak để đến gần các vách đá, len qua đường hầm tự nhiên rồi dừng chân tại một bãi cát nhỏ để nghỉ ngơi hoặc tắm biển. Khám phá hang động cũng là trải nghiệm được nhiều người yêu thích, với một số hang nổi tiếng gồm Đầu Gỗ, Thiên Cung và Sửng Sốt.

Du khách muốn ngắm toàn cảnh vịnh từ trên cao có thể leo lên đỉnh đảo Ti Tốp. Chặng đường gồm gần 400 bậc thang, mất khoảng 15 phút để lên tới nơi. Từ trên đỉnh, du khách có thể phóng tầm mắt ra khắp vùng vịnh. Tuy nhiên, các điểm tham quan nổi tiếng thường đông khách. Những người muốn tránh đám đông có thể tiếp tục hành trình đến vịnh Bái Tử Long.

Du khách quốc tế thám hiểm hang động, chèo kayak, leo lên đỉnh đảo Ti Tốp, cuối tháng 4.

Nằm tiếp nối vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có cảnh quan tương tự, nhưng yên bình hơn, với số lượng tàu thuyền ít hơn đáng kể. Tại làng chài Vung Viêng, du khách có thể ngồi thuyền truyền thống len giữa những ngôi nhà nổi và đường hầm tự nhiên. Để tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai tại địa phương, khách có thể ghé trang trại ngọc trai trong làng.

Trong 8 tháng của năm 2026, vịnh Hạ Long đón hơn 2,35 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Riêng tháng 7, thời điểm cao điểm du lịch hè, lượng khách đạt 305.724 lượt; tháng 8 ghi nhận 223.784 lượt. Tổng thu phí tham quan đến nay đạt hơn 638,8 tỷ đồng.

Theo Báo cáo xu hướng tìm kiếm du lịch hè 2026 do Cốc Cốc công bố, vịnh Hạ Long là điểm đến trong nước được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn từ ngày 1/5 đến 20/7. Xếp sau lần lượt là Phú Quốc (An Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Quan Lạn (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng) và đảo Phú Quý (Lâm Đồng).

Châu Sa