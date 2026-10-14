Phú Quốc 'đánh chiếm' 5 thị trường Đông Nam Á

Phú Quốc (An Giang) trở thành điểm đến mới nổi bật nhất khu vực

Trong nước, Vinh (Nghệ An) bất ngờ vươn lên dẫn đầu, cùng Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột tạo nên một bản đồ điểm đến đang dịch chuyển mạnh.

Thị trường du lịch Việt Nam đang xuất hiện những cái tên mới trong cuộc đua tăng trưởng. Nếu Phú Quốc tiếp tục khẳng định sức hút ở quy mô khu vực, thì Vinh lại tạo bất ngờ khi đứng đầu danh sách những điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất trong quý III.2026.

Những dữ liệu mới nhất từ Traveloka SEA Index cho thấy sự dịch chuyển này không diễn ra ở một nhóm điểm đến duy nhất. Các đô thị, biển đảo và những điểm đến vốn chưa nằm trong nhóm dẫn đầu về sức hút du lịch đang đồng thời gia tăng mức độ quan tâm của du khách.

Phú Quốc tăng trưởng ở cả 5 thị trường

Phú Quốc đứng đầu nhóm 5 điểm đến lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng khu vực của Traveloka SEA Index quý III.2026. Xếp sau đảo ngọc là Hàng Châu, London, Nagoya và Paris.

Traveloka cho biết Phú Quốc vượt mức tăng trưởng chuẩn của điểm đến tại cả 5 thị trường Đông Nam Á được theo dõi, gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Đây là một tín hiệu đáng quan tâm trong thời điểm Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027. Traveloka đánh giá đảo ngọc đang nhanh chóng trở thành điểm đến biển nổi bật của khu vực.

Sự vươn lên của Phú Quốc cũng nối dài đà tăng trưởng đã được ghi nhận từ quý II. Trong Traveloka SEA Index quý II.2026, Phú Quốc từng đứng đầu bảng tăng trưởng tại Việt Nam với Demand Score 100, lượng đặt dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ. Côn Đảo, Hội An và Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm điểm đến tăng trưởng mạnh.

Như vậy, sức hút của Phú Quốc đang có dấu hiệu vượt khỏi câu chuyện của một điểm đến nghỉ dưỡng trong nước. Tốc độ tăng trưởng đồng đều tại nhiều thị trường Đông Nam Á đang đưa đảo ngọc vào nhóm những địa danh có khả năng cạnh tranh về sức hút đối với du khách ở quy mô khu vực.

Vinh bất ngờ vượt lên

Nếu Phú Quốc là cái tên nổi bật ở cấp độ khu vực, Vinh mới là bất ngờ lớn nhất trên bản đồ du lịch nội địa Việt Nam trong quý III.

Theo Traveloka SEA Index, Vinh đứng đầu danh sách 5 điểm đến nội địa tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Phú Quốc xếp thứ hai, tiếp theo là Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột.

Danh sách này không còn tập trung vào những trung tâm du lịch vốn đã có độ nhận diện cao. Bên cạnh Phú Quốc và Côn Đảo, sự xuất hiện của Vinh, Chu Lai và Buôn Ma Thuột cho thấy nhu cầu khám phá các điểm đến đô thị, đất liền và những vùng có bản sắc địa phương đang tăng lên.

Traveloka không công bố lượng khách tuyệt đối trong bảng xếp hạng. Chỉ số được xây dựng dựa trên tốc độ tăng trưởng tương đối của hoạt động đặt dịch vụ. Vì vậy, thứ hạng phản ánh những điểm đến đang tăng trưởng nhanh hơn trong tương quan với thị trường xuất phát, chứ không đồng nghĩa với việc đó là những nơi có lượng khách lớn nhất.

Đây là điểm cần lưu ý khi đọc các con số. Một điểm đến có thể đứng đầu về tốc độ tăng trưởng nhưng chưa chắc đứng đầu về quy mô khách. Song chính tốc độ tăng trưởng lại là chỉ báo quan trọng về sự thay đổi trong hành vi lựa chọn của du khách.

Vinh là bất ngờ lớn nhất trên bản đồ du lịch nội địa Việt Nam quý III.2026

Người Việt đang tìm những điểm đến mới

Bức tranh từ Traveloka cho thấy thị trường nội địa đang có thêm nhiều lựa chọn. Vinh dẫn đầu nhóm tăng trưởng nhanh nhất, tiếp theo là Phú Quốc, Côn Đảo, Chu Lai và Buôn Ma Thuột. Sự phân bổ này tạo ra một phổ điểm đến khá rộng, từ biển đảo tới đô thị và cao nguyên.

Ở chiều outbound (người Việt Nam đi du lịch nước ngoài), người Việt tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hàng Châu đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế tăng trưởng nhanh nhất, tiếp theo là Đài Trung, Manila, London và Cao Hùng. Đặc biệt, lượng tìm kiếm từ Việt Nam tới New York tăng 152% so với cùng kỳ năm trước.

Sự gia tăng tìm kiếm New York phản ánh mức độ quan tâm, chưa thể được xem là số chuyến đi thực tế hay lượng đặt dịch vụ hoàn tất.

Điểm đáng suy nghĩ là cùng lúc người Việt tìm kiếm những đô thị rất xa như New York, London, họ vẫn gia tăng lựa chọn với những điểm đến trong nước như Vinh, Chu Lai hay Buôn Ma Thuột.

Điều này cho thấy thị trường đang vận động theo hai hướng: mở rộng không gian du lịch quốc tế và khám phá sâu hơn những điểm đến trong nước.

Nhiều điểm đến di sản ghi nhận tăng trưởng

Một xu hướng khác nổi lên trong Traveloka SEA Index quý III.2026 là sự gia tăng của những chuyến đi gắn với di sản và đời sống tinh thần.

Lượng đặt dịch vụ từ Việt Nam tới Luang Prabang tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, dù xuất phát từ nền thấp. Thành phố cố đô của Lào hấp dẫn bởi hệ thống chùa cổ, không gian đô thị lịch sử và những trải nghiệm gắn với đời sống Phật giáo.

Ở quy mô khu vực, lượng đặt phòng từ Indonesia tới Mecca tăng hơn 50% so với cùng kỳ; du khách Malaysia cũng gia tăng sự quan tâm tới Borobudur và Yogyakarta. Traveloka gọi đây là “faith and heritage quarter”, khi tín ngưỡng và di sản trở thành sợi chỉ xuyên suốt nhiều lựa chọn du lịch trong quý.

Xu hướng này mở ra một cách nhìn rộng hơn về sức cạnh tranh của điểm đến. Một bãi biển đẹp có thể tạo ra nhu cầu nghỉ dưỡng, nhưng những giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc địa phương có khả năng tạo thêm lý do để du khách lựa chọn điểm đến, kéo dài trải nghiệm và quay trở lại.

Với Việt Nam, đây là dư địa đáng quan tâm khi nhiều địa phương đang sở hữu hệ thống di sản, lễ hội, văn hóa cộng đồng và cảnh quan đặc sắc nhưng chưa được kết nối thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Những điểm đến mới được du khách lựa chọn

Hai cái tên Phú Quốc và Vinh, xét về quy mô và tính chất điểm đến, rất khác nhau. Nhưng việc cùng xuất hiện ở vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng tăng trưởng của Traveloka lại gợi ra một chuyển động chung: Du khách đang ngày càng nhạy với những lựa chọn mới.

Phú Quốc đã đi xa hơn thị trường nội địa khi vượt mức tăng trưởng chuẩn tại cả 5 thị trường Đông Nam Á. Vinh lại cho thấy một điểm đến nội địa có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng mạnh mà không nhất thiết phải nằm trong nhóm những cái tên quen thuộc nhất của du lịch Việt Nam.

Traveloka SEA Index được xây dựng từ dữ liệu tìm kiếm và đặt dịch vụ trên nền tảng Traveloka tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Bản quý III.2026 bao phủ hoạt động từ ngày 1.7 đến 30.9.2026.

Vì vậy, điều đáng quan tâm nhất từ những con số này là khả năng nhận diện những nơi đang được du khách lựa chọn nhiều hơn so với trước.

Với Phú Quốc, đó là cơ hội củng cố vị thế của một điểm đến biển đảo có sức hút quốc tế. Với Vinh, Côn Đảo, Chu Lai hay Buôn Ma Thuột, đây có thể là thời điểm để biến sự quan tâm đang tăng thành những sản phẩm du lịch đủ sức giữ chân du khách.

Bản đồ du lịch Việt Nam đang có thêm những điểm sáng mới. Và nếu tốc độ tăng trưởng tiếp tục được chuyển hóa thành trải nghiệm chất lượng, giá trị văn hóa và khả năng chi tiêu tại điểm đến, những cái tên hôm nay còn gây bất ngờ có thể trở thành những cực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam.