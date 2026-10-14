Vòng Đại Xòe - điểm nhấn giàu cảm xúc trong chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Cùng dự buổi tổng duyệt có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các tiết mục văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc góp phần tạo nên sắc màu đa dạng cho chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã rà soát toàn bộ kịch bản chương trình khai mạc, từ công tác đón tiếp đại biểu, các hoạt động trước giờ lên sóng, màn diễu diễn đến nghi thức khai mạc, phát biểu và chương trình nghệ thuật. Các nội dung được triển khai xuyên suốt, bảo đảm trình tự và yêu cầu đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy dự tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026..

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh theo dõi các tiết mục tại buổi tổng duyệt.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, chương trình tái hiện bản sắc văn hóa dân tộc Thái và 6 điệu xòe cổ của đồng bào Thái Đen, tạo nên không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc vùng Mường Lò.

Đông đảo người dân theo dõi chương trình tổng duyệt.

Trong chương trình, hình tượng sợi dây “Xai Peng” - biểu tượng thiêng liêng của tình yêu bền chặt - được kết hợp với nhạc vũ kịch đương đại và công nghệ trình chiếu 3D Mapping tương tác trên diện tích hơn 3.000 m².

Hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp cùng 2.026 nghệ nhân, đồng bào Thái địa phương tham gia trình diễn, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy hòa cùng người dân trong vòng xòe, lan tỏa nét đẹp văn hóa cộng đồng.

Điệu xòe được lựa chọn làm mạch nguồn xuyên suốt chương trình, không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật mà còn góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa được trao truyền trong cộng đồng. Qua đó, hình ảnh vòng xòe tiếp tục khẳng định sức sống của văn hóa Thái trong đời sống đương đại, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá, góp ý, rút kinh nghiệm sau chương trình tổng duyệt.

Ngay sau tổng duyệt, ban tổ chức tổ chức họp rút kinh nghiệm trên cơ sở theo dõi, đánh giá toàn bộ chương trình, nhất là phần trình diễn nghệ thuật.

Đồng chí Dương Quốc Huy kết luận cuộc họp rút kinh nghiệm sau tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng của các lực lượng; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số lỗi nhỏ, bảo đảm trang phục đầy đủ, phù hợp và thể hiện chính xác các nét văn hóa trong chương trình.

Đồng chí lưu ý các tiểu ban tiếp tục kiểm tra kỹ từng chi tiết về âm thanh, ánh sáng, an ninh, trật tự; xây dựng phương án đón, hướng dẫn đại biểu và khán giả vào sân đúng vị trí, tránh ùn tắc.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ chuyên nghiệp và đông đảo nghệ nhân, đồng bào Thái, chương trình khai mạc được kỳ vọng tạo dấu ấn về văn hóa, góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong đời sống hôm nay.