Di tích quốc gia Bến phà II Long Đại đón nhận Bằng tôn vinh kỷ lục Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận trao Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NCS

Tối 14/10, tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại (xã Trường Ninh), UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức Lễ đón nhận Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với di tích “Bến phà II Long Đại - Nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong, tháng 9/1972”.

Dự lễ có ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cùng cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và Nhân dân trên địa bàn.

Cùng dự có Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và các thành viên Hội Kỷ lục gia Việt Nam.

Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại - nơi 16 thanh niên xung phong hy sinh. Ảnh: NCS

Nơi ghi dấu sự hy sinh của 16 thanh niên xung phong

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Bến phà II Long Đại là trọng điểm giao thông chiến lược trên tuyến vận tải Trường Sơn, nơi diễn ra nhiều trận đánh phá ác liệt. Quân và dân ta đã kiên cường bám trụ, bảo đảm mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Tháng 9/1972, tại nơi đây, trong những trận đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, 16 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 130-D2-F571, Đoàn 559 - Trường Sơn đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Sự hy sinh của các anh, các chị là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam; thể hiện ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Từ những giá trị lịch sử đó, Bến phà II Long Đại được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia theo Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tỉnh Quảng Trị cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đầu tư, tôn tạo khu di tích với nhiều hạng mục. Đặc biệt, đài tưởng niệm hình bó lúa với 16 bông lúa tượng trưng cho 16 thanh niên xung phong quê lúa Thái Bình đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Biểu tượng này góp phần khắc họa tinh thần anh dũng, bất khuất và khát vọng hòa bình của lực lượng thanh niên xung phong, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của di tích.

Tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của di tích

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, đánh giá việc trao Bằng tôn vinh không chỉ ghi nhận, tôn vinh một địa danh lịch sử mà còn tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa của Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại.

Đây cũng là sự trân trọng đối với những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận đã trao Bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục Việt Nam đối với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại cho lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại đây.

Việc đón nhận Bằng tôn vinh là sự ghi nhận đối với giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn của Bến phà II Long Đại, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Đây không chỉ là nơi tưởng niệm quá khứ mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị nhấn mạnh sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ TNXP.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích theo quy định; nghiên cứu kết nối Bến phà II Long Đại với các địa chỉ đỏ, xây dựng chương trình tham quan, học tập, trải nghiệm về nguồn, qua đó đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Việc phát huy giá trị di tích cũng được định hướng gắn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử theo hướng bền vững.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cùng với Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục quốc gia cho hang Sơn Đoòng vào năm 2011.